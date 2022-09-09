Ілон Маск повідомив, що SpaceX та Apple обговорили підтримку Starlink для iPhone 14

Смартфон від Apple може стати першим комерційно доступним апаратом із супутниковим зв'язком, якщо його не обжене Huawei.

Під час презентації новинок 2022 року компанія Apple оголосила про нову функцію, яка працюватиме в iPhone 14 через супутниковий зв'язок — екстрений виклик SOS. За кілька днів Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX обговорювала з Apple Inc. можливість підключення Starlink, пише interestingengineering.com.

Маск написав у Twitter, що компанії провели "багатонадійні переговори".

"Звичайно, зв'язок з космосу буде ефективнішим, якщо програмне та апаратне забезпечення телефону адаптують до космічних сигналів, а не до супутників Starlink, які просто імітують вежі мобільного зв'язку", — написав Маск у Twitter.

Функція Emergency SOS через супутник дозволить користувачам смартфонів iPhone 14 пінгувати служби екстреної допомоги, використовуючи супутникові мережі, в районах, де немає стандартного мобільного зв'язку. У цьому напрямку Apple працює з Globalstar, компанією, що ретранслює сигнал на супутники на земній орбіті.

Але Apple не перша компанія, яка анонсувала смартфон із супутниковим зв'язком, пише ЗМІ. SpaceX оголосила про партнерство із T-Mobile. Цей спільний проєкт дасть можливість користувачам підключатися через смартфони до супутників SpaceX для надсилання текстових повідомлень у районах, де немає мобільного зв'язку. Bloomberg повідомило, що співпраця залежить від запуску SpaceX оновленої версії супутників Starlink – Version 2.

Китайська компанія Huawei зазначила, що її лінійка телефонів Mate 50 поставлятиметься із супутниковою службою текстових повідомлень. Однак ембарго США на продукти Huawei сприятиме тому, що саме смартфони від Apple стануть першими комерційно доступними апаратами із супутниковим зв'язком у США.

Супутникова інфраструктура інтегруватиметься з додатком Apple Find My, йдеться в матеріалі.

Apple не повідомила, чи буде супутниковий зв'язок платним у майбутньому, а зараз відомо, що функція від T-Mobile і Starlink буде безплатно. SpaceX і T-Mobile заявили, що цей тип телефонного зв'язку буде доступний користувачам практично скрізь.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смартфон iPhone 14 отримав найпотужніший "телефонний" процесор.