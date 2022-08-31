Starlink "уронили": спутниковый Интернет прекратил работу на несколько часов

Система дала сбой — жаловались пользователи из Нидерландов, Великобритании, Мексики, Новой Зеландии и США.

На днях в соцсети Reddit пользовали обсуждали проблему перебоев в работе спутникового Интернета Starlink. Об этом сообщает издание theverge.com.

Некоторые юзеры, пользующиеся услугой Starlink RV, писали, что услуга перестала быть доступной вовсе, кто-то жаловался на медленную скорость работы сети. Выяснилось, что Starlink не работал в течение 4-х часов, но по истечению этого времени инженерам удалось наладить работу оператора, хотя проблемы не исчезли. Пользователи отмечали, что скорость загрузки данных все еще не пришла в норму и остается на невысоком уровне.

Так, "Старлинк" не работал в Нидерландах, Великобритании, Мексике, Новой Зеландии и США. Отметим, что Starlink RV дает возможность устанавливать спутниковые терминалы. на автомобили.

Согласно сообщениям журналиста Томаса Рикера, проживающего в Нидерландах, скорость загрузки упала до 32 Мбит/с, а ранее она составляла 200 Мбит/с против обычных 200 Мбит/с. При этом скорость выгрузки имела показатель в 17 Мбит/с, ранее он достигал 30 Мбит/с.

Напомним, что недавно Starlink снизил цены на оплату своих услуг в некоторых странах. Юзеры сообщали, что ценник сократился на 30% и даже на 50%.

Известно также, что новый смартфон iPhone 14, возможно, будет поддерживать технологию спутниковой связи. Аналитики полагают, что пользоваться функцией пользователи смогут только в экстренных случаях, когда у них не будет доступа к сотовым вышкам телекомоператоров.

Писали также о том, что Польша передала Украине 5 тысяч спутниковых терминалов для подключения к Интернету Starlink. Тарелки будут установлены в тех местах, где российские оккупанты разрушили телекоминфраструктуру.