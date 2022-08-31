Starlink "впустили": супутниковий інтернет припинив роботу на кілька годин

Система дала збій — скаржилися користувачі з Нідерландів, Великобританії, Мексики, Нової Зеландії та США.

Днями в соцмережі Reddit обговорювали проблему перебоїв у роботі супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє видання theverge.com.

Деякі користувачі, які користуються послугою Starlink RV, писали, що послуга перестала бути доступною зовсім, хтось скаржився на повільну швидкість роботи мережі. З'ясувалося, що Starlink не працював протягом 4-х годин, але після цього інженерам вдалося налагодити роботу оператора, хоча проблеми не зникли. Користувачі зазначали, що швидкість завантаження даних усе ще не прийшла в норму та залишається на невисокому рівні.

Так, "Старлінк" не працював у Нідерландах, Великій Британії, Мексиці, Новій Зеландії та США. Відмітимо, що Starlink RV дає можливість встановлювати супутникові термінали на автомобілі.

Згідно з повідомленнями журналіста Томаса Рікера, який проживає в Нідерландах, швидкість завантаження впала до 32 Мбіт/с, а раніше вона становила 200 Мбіт/с. При цьому швидкість вивантаження мала показник 17 Мбіт/с, раніше вона досягала 30 Мбіт/с.

Нагадаємо, що нещодавно Starlink знизив ціни на оплату своїх послуг у деяких країнах. Користувачі повідомляли, що цінник скоротився на 30% і навіть на 50%.

Відомо також, що новий смартфон iPhone 14, можливо, підтримуватиме технологію супутникового зв'язку. Аналітики вважають, що користуватися функцією користувачі зможуть лише в екстрених випадках, коли в них не буде доступу до стільникових веж телекомоператорів.

Писали також, що Польща передала Україні 5 тисяч супутникових терміналів для підключення до інтернету Starlink. Тарілки будуть встановлені в тих місцях, де російські окупанти зруйнували телекомінфраструктуру.