Starlink знижує ціни на послуги у всьому світу: де люди платять у 2 рази менше

SpaceX вирішила зменшити ціни на послуги супутникового інтернету, щоб включитися в конкурентні перегони.

Компанія SpaceX вирішила зменшити вартість послуг супутникового інтернету Starlink. Проте нововведення торкнеться лише певних регіонів, повідомляє theverge.com.

Starlink нещодавно повідомив деяких своїх клієнтів про те, що вартість їхніх щомісячних підписок скорочена через "умови місцевих ринків". Так, один із користувачів з Нідерландів повідомив журналістам theverge.com, що отримав повідомлення, в якому сказано, що з 24 серпня 2022 він платитиме за послуги не 124 євро на місяць, а 105.

"Зниження цін враховує умови вашого місцевого ринку і має відбивати паритет купівельної спроможності серед наших клієнтів", — йдеться у повідомленні провайдера.

На Reddit користувач з Великобританії теж повідомив про зниження щомісячної плати до 75 фунтів стерлінгів (раніше він платив 89 фунтів стерлінгів), користувач з Мексики сказав, що вартість послуг йому знизили з 2 299 мексиканських песо до 1 100 мексиканських песо, до 80 євро. Користувачі в Чилі та Бразилії повідомляють про зниження цін приблизно на 50%. "Вибіркова перевірка відповідних сервісних сторінок Starlink у кожній країні підтверджує наведені вище твердження", — зазначає видання.

Компанія поки не повідомляла про зниження швидкості або впровадження суворих обмежень після скорочення вартості передплати.

Раніше ми повідомляли про те, що Польща направила в Україну кілька тисяч супутникових тарілок Starlink. Ці термінали допоможуть українцям налагодити зв'язок там, де інфраструктуру зруйнували російські війська.

Писали також, що компанія SpaceX проводить баг-баунті — потрібно зламати мережу Starlink, після чого можна отримати приз у $25 тис. Один інженер виявив критичну вразливість "тарілок" "Старлінк", тому вирішили зміцнити систему та протестувати її захист, запросивши хакерів "в білих капелюхах SpaceX посилено зайнялася пошуками інших помилок. Експерти вже знайшли 43 із них.

Інформували про те, що американські військові, що знаходяться на базах США в Європі та Африці, отримають доступ до супутникового зв'язку від Starlink.