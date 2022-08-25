Starlink снижает цены на услуги по всему миру: где люди платят в 2 раза меньше

SpaceX решила снизить цены на услуги спутникового Интернета, чтобы включиться в конкурентную гонку.

Компания SpaceX решила снизить стоимость услуг спутникового Интернета Starlink. Однако нововведение коснется лишь определенных регионов, передает theverge.com.

Starlink недавно сообщил некоторым своим клиентам о том, что стоимость их ежемесячных подписок была сокращена из-за "условий местных рынков". Так, один из пользователей из Нидерландов сообщил журналистам theverge.com, что получил уведомление, в котором сказано, что с 24 августа 2022 года он будет платить за услуги не 124 евро в месяц, а 105 евро.

"Снижение цен учитывает условия вашего местного рынка и должно отражать паритет покупательной способности среди наших клиентов", — говорится в сообщении провайдера.

На Reddit пользователь из Великобритании тоже сообщил о снижении ежемесячной платы до 75 фунтов стерлингов (ранее он платил 89 фунтов стерлингов), юзер из Мексики сказал, что стоимость услуг ему снизили с 2299 мексиканских песо до 1100 мексиканских песо, в Германии цены снизили со 100 евро до 80 евро. Пользователи в Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50%. "Выборочная проверка соответствующих сервисных страниц Starlink в каждой стране подтверждает приведенные выше утверждения", — отмечает издание.

Компания пока не сообщала о снижении скорости или внедрении строгих ограничений после сокращения стоимости подписки.

Ранее мы извещали о том, что Польша направила в Украину несколько тысяч спутниковых "тарелок" Starlink. Эти терминалы помогут украинцам наладить связь там, где инфраструктура была разрушена российскими войсками.

Писали также, что компания SpaceX проводит баг-баунти — нужно взломать сеть Starlink, после чего можно получить приз в $25 тыс. Один инженер обнаружил критическую уязвимость "тарелок" "Старлинк", поэтому решили укрепить систему и протестировать ее защиту, пригласив хакеров "в белых шляпах" SpaceX усиленно занялась поисками других ошибок. Эксперты уже нашли 43 из них.

Информировали о том, что американские военные, находящиеся на базах США в Европе и в Африке, получат доступ к спутниковой связи от Starlink.