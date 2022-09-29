Пейджери знову в моді: inReach Messenger підключить будь-який смартфон до супутника (відео)

Невелика коробочка вагою 114 г і вартістю $300 може надсилати повідомлення сама або через програму на телефоні, а також допомагає не заблукати.

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Американська компанія Garmin запропонувала користувачам компактний пристрій для підключення смартфонів до супутникового зв'язку. Аналітики порталу GSMArena оцінили новинку та представили свій огляд.

Технологія супутникового зв'язку останнім часом стала дуже популярною завдяки анонсам від мобільного оператора T-Mobile, космічної компанії SpaceX і виробника електроніки Apple, наприклад, таку функцію отримали флагманські моделі iPhone 14. Garmin давно працює в цій сфері і раніше пропонував пристрої inReach Mini і Mini 2, а тепер випустив комплексне і дешевше рішення в Reach Messenger.

Пристрій виглядає як невелика коробочка з габаритами 7,8 x 6,4 x 2,3, вагою 114 г та монохромним дисплеєм з діагоналлю 2,74 см, який показує вхідні повідомлення та різні параметри. Корпус захищений за стандартом IPX7, тобто йому не страшний пил і занурення на 1 м у воду терміном до 30 хвилин. Є також компас-GPS з функцією запам'ятовування маршруту для повернення. Garmin підключається до супутникової мережі Iridium із досить широким покриттям.

[ + – ] inReach Messenger від Garmin Фото: gsmarena.com

Потенціал inReach Messenger повністю розкривається лише під час підключення до смартфона. На відміну від iPhone, він використовує супутниковий зв'язок не тільки для надсилання екстрених повідомлень, але й дозволяє вести повноцінні бесіди в онлайн-чатах, відправляти SMS, листи електронною поштою і навіть викладати пости в Twitter.

Для цього розробники випустили програму Garmin Messenger, яка може використовувати Wi-Fi та мобільні дані, а за їх відсутності підключається до супутників. По суті, це звичайний месенджер із традиційним інтерфейсом, де можна вести особисте листування та створювати групові чати. Інші користувачі можуть запустити його, навіть якщо вони не мають власного "пейджера" inReach.

Зрозуміло, що супутниковий зв'язок надається не безплатно. Сам inReach Messenger коштує $300, до того ж потрібно оформити передплату. Garmin пропонує три основні тарифні плани:

Безпека — 10 повідомлень за $15 на місяць і $0,50 за кожне повідомлення понад ліміт

Відпочинок — 40 повідомлень за $35 на місяць і $0,50 після закінчення

Експедиція — необмежені повідомлення за $65 на місяць

У програмі є кнопка SOS, яка надсилає сигнал Міжнародному координаційному центру реагування на надзвичайні ситуації (IERCC) Garmin, що працює цілодобово. Служба підтримки відразу ж зв'яжеться з рятувальниками, які знаходяться найближче до останнього відомого місцезнаходження користувача.

Пристрій оснащений літій-іонною батареєю, що перезаряджається, з часом автономної роботи до 28 днів просто неба і за стандартних налаштувань: кожні 10 хвилин IERCC надсилається повідомлення про місцезнаходження користувача. Можна змінити частоту відправки до 2 хвилин або 30 хвилин — тоді пейджер пропрацює без підзарядки 6 або 46 днів відповідно.

Раніше SpaceX та Apple обговорили підтримку Starlink для iPhone 14. За словами Ілона Маска, це були перспективні переговори. Незабаром смартфони матимуть можливість надсилати екстрені дзвінки за допомогою супутникових сигналів.

У серпні стався масштабний збій у роботі супутникового Інтернету Starlink, який на кілька годин став недоступним для користувачів з Нідерландів, Великобританії, Мексики, Нової Зеландії та США. Незабаром оператор налагодив роботу системи, проте проблеми спостерігалися ще деякий час.