Смартфони на ОС Android отримають супутниковий зв'язок: яким моделям це буде доступно

Новий сервіс активно просуває компанія Qualcomm, яка випускає чипи для смартпристроїв.

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Можливо, незабаром деякі смартфони на базі операційної системи Android матимуть підтримку супутникового прийому СМС, пише Reuters.

Один із найбільших виробників чипів бездротового зв'язку, компанія Qualcomm, веде активні переговори з брендами та збирає пул учасників, чиї смартфони підтримуватимуть новий сервіс. Принаймні наразі вже отримано згоду від таких виробників як Honor, Lenovo, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo та Xiaomi.

Ця ініціатива Qualcomm є своєрідною відповіддю на плани Apple, яка має намір представити сервіс супутникової передачі СМС як одну з головних "фішок" нових моделей iPhone. Компанія Apple уже уклала контракт із Globalstar, щоб забезпечити підключення виклику SOS до свого нового iPhone 14, а оператор T-Mobile планує розпочати співпрацю зі SpaceX у цьому напрямку.

За планами інженерів і маркетологів, супутникові СМС будуть актуальні в районах із поганим покриттям, де не вистачає станцій GSM, і у важкодоступних районах Землі. Конкретні терміни реалізації супутникових SMS Qualcomm не називає, але натякає, що деякі моделі Android-смартфонів уже до другої половини цього року зможуть підтримувати новий сервіс.

Раніше Фокус писав, що саме супутниковий зв'язок стане одним із трендів у телекомунікаціях та ІТ у 2023 році. Трохи раніше американська компанія Garmin представила пристрій inReach Messenger для підключення смартфонів до супутникового зв'язку. Невелика "коробочка" пісоя підключення дозволяє користувачам відправляти SMS і листи на електронну пошту, вести онлайн-чати й навіть заходити у Twitter.