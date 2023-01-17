Топ 3 космічні тренди 2023: супутниковий зв'язок, підкорення Місяця і кібербезпека

У 2023 році навколоземну орбіту спробують монетизувати. Експерт зробив прогноз про те, куди рухатиметься космічна галузь у цьому році.

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Сучасна космічна індустрія — це не лише наукові дослідження, а й великий бізнес, і навіть безпека. Свій прогноз у цій галузі для видання Techcrunch зробив Марк Боггет, генеральний директор і співзасновник Seraphim Space, першого у світі зареєстрованого фонду, що спеціалізується на космічних технологіях.

Мобільний зв'язок і космос

На думку Боггета, у 2023 році значно активізуються мобільні оператори, які почнуть надавати послуги космічного зв'язку. Звичайно, йдеться не про інтернет, але екстрені виклики або СМС цілком реальні. Apple уже уклала контракт із Globalstar, щоб забезпечити підключення виклику SOS до свого нового iPhone 14, а оператор T-Mobile планує розпочати співпрацю зі SpaceX.

[ + – ] Мобільні оператори намагатимуться "вийти в космос" Фото: Getty Images

Монетизація Місяця

Також експерт вважає, що цьогоріч розпочнеться серйозна комерціалізація Місяця. Після того, як у 1969 році Ніл Армстронг здійснив "один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства" про наш супутник усі якось призабули, крім учених, звичайно.

Але цьогоріч, на думку Боггета, великі держави, такі як США та Китай, зроблять усе можливе, щоб повернутися на Місяць. Наприклад, SpaceX планує запустити в квітні першу місячну місію, що повністю фінансується з приватних джерел, для японської компанії iSpace. Інші комерційні компанії, такі як Intuitive Machines та Astrobotic, також націлені на висадження на Місяць.

[ + – ] Дедалі більше польотів і місій на Місяць будуть комерційними Фото: Getty

Захист супутників від злому

Третім прогнозом на тему трендів у космічній галузі є зусилля військових провідних країн світу щодо захисту своїх супутників від злому. На це вплинув напад Росії на Україну і те, що саме завдяки супутниковим даним ЗСУ має величезну перевагу в розвідці й оперативному отриманні інформації від підрозділів на фронті.

Така ситуація дуже дратує Росію — "правонаступницю космічних технологій СРСР", яка нічого не може з цим вдіяти. Росія навіть погрожувала збивати супутники будь-яких країн, через які нашим військовим передаються дані.

[ + – ] Уряди вкладатимуть величезні суми в кіберзахист від злому своїх супутників

І якщо атака на супутники здається поки не більш ніж загрозою, то спроби зламати їх і розшифрувати інформацію, що передається, більш ніж реальні, вважає експерт. У зв'язку з цим Боггет вважає, що уряди виділятимуть величезні суми на розробку методів захисту супутників у сфері кібербезпеки. Адже стійкість супутників до атак є пріоритетом у сьогоднішньому майже повністю цифровому світі, стверджує Боггет.