Погрози Росії збивати супутники: ми на порозі небувалих подій, — юрист

Поки жодна країна не завдавала ракетних ударів по супутниках супротивника. Донедавна не звучали й публічні погрози.

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Погрози збивати західні супутники, які пролунали цього тижня з боку російських офіційних осіб, викликали тривогу юристів, що спеціалізуються в космічній галузі, та фахівців з питань безпеки. Про це повідомляє Sky News.

Таку заяву прокоментувала Мішель Хенлон, керівниця програми з повітряного та космічного права у Школі права Університету Міссісіпі (Ole Miss Law).

"Через таку погрозу ми опинилися на краю того, чого ніколи раніше не було", — заявила вона, додавши, що такі побоювання були завжди, але раніше ніхто про це не висловлювався публічно.

Західні супутники — "законні" цілі ЗС РФ

Напередодні представник російського МЗС Костянтин Воронцов заявив, що комерційні супутники західних країн можуть вважатися законними цілями для удару з боку РФ, якщо їх використовують у війні в Україні.

"Квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", — пояснив Воронцов.

Допомогу з боку супутникових компаній в Україні він вважає небезпечною тенденцією. Поки жодна країна не завдавала ракетних ударів по супутниках супротивника. Такий розвиток подій може ще більше загострити напруженість між РФ та США.

[ + – ] Термінал Starlink на станції видачі мобільних паспортів у Харківській області України 29 вересня

Операції українських сил багато в чому залежать від терміналів супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, а такі американські компанії, як Maxar, фіксують те, що відбувається на полі бою.

Десятки тисяч комунікаційних пристроїв в Україні під'єднано до супутникової мережі американської компанії Iridium.

Мережа Starlink компанії SpaceX налічує близько трьох тисяч супутників; десятки комерційних супутників ведуть зйомку російських та українських військ України.

Нагадаємо, що США обговорюють з Ілоном Маском можливість надання терміналів Starlink в Ірані.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку Маска, Росія швидше завдасть ядерного удару, ніж віддасть Крим. РФ піддається всіляким санкціям, і втрачати їм вже нема чого.