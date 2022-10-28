Погрози Росії збивати супутники: ми на порозі небувалих подій, — юрист
Поки жодна країна не завдавала ракетних ударів по супутниках супротивника. Донедавна не звучали й публічні погрози.
Погрози збивати західні супутники, які пролунали цього тижня з боку російських офіційних осіб, викликали тривогу юристів, що спеціалізуються в космічній галузі, та фахівців з питань безпеки. Про це повідомляє Sky News.
Таку заяву прокоментувала Мішель Хенлон, керівниця програми з повітряного та космічного права у Школі права Університету Міссісіпі (Ole Miss Law).
"Через таку погрозу ми опинилися на краю того, чого ніколи раніше не було", — заявила вона, додавши, що такі побоювання були завжди, але раніше ніхто про це не висловлювався публічно.
Західні супутники — "законні" цілі ЗС РФ
Напередодні представник російського МЗС Костянтин Воронцов заявив, що комерційні супутники західних країн можуть вважатися законними цілями для удару з боку РФ, якщо їх використовують у війні в Україні.
"Квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", — пояснив Воронцов.
Допомогу з боку супутникових компаній в Україні він вважає небезпечною тенденцією. Поки жодна країна не завдавала ракетних ударів по супутниках супротивника. Такий розвиток подій може ще більше загострити напруженість між РФ та США.
Операції українських сил багато в чому залежать від терміналів супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, а такі американські компанії, як Maxar, фіксують те, що відбувається на полі бою.
Десятки тисяч комунікаційних пристроїв в Україні під'єднано до супутникової мережі американської компанії Iridium.
Мережа Starlink компанії SpaceX налічує близько трьох тисяч супутників; десятки комерційних супутників ведуть зйомку російських та українських військ України.
Нагадаємо, що США обговорюють з Ілоном Маском можливість надання терміналів Starlink в Ірані.
Раніше Фокус повідомляв, що, на думку Маска, Росія швидше завдасть ядерного удару, ніж віддасть Крим. РФ піддається всіляким санкціям, і втрачати їм вже нема чого.