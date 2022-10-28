Угрозы России сбивать спутники: мы на пороге небывалых событий, — юрист

Пока еще ни одна страна не наносила ракетные удары по спутникам противника. До недавнего времени не звучали и публичные угрозы.

Related video

Угрозы сбивать западные спутники, прозвучавшие на этой неделе со стороны российских официальных лиц, вызвали тревогу у юристов, специализирующихся в космической отрасли, и специалистов по вопросам безопасности. Об этом сообщает Sky News.

Такое заявление прокомментировала Мишель Хэнлон, руководитель программы по воздушному и космическому праву в Школе права Университета Миссисипи (Ole Miss Law).

"Из-за такой угрозы мы оказались на краю того, чего никогда прежде не было", — заявила она, добавив, что подобные опасения были всегда, но прежде никто об этом не высказывался публично.

Западные спутники — "законные" цели ВС РФ

Накануне представитель российского МИДа Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники западных стран могут считаться законными целями для удара со стороны РФ, если они применяются в войне в Украине.

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — пояснил Воронцов.

Помощь со стороны спутниковых компаний Украине он считает опасной тенденцией. Пока еще ни одна страна не наносила ракетные удары по спутникам противника. Подобное развитие событий может еще больше обострить напряженность между РФ и США.

[ + – ] Терминал Starlink на станции выдачи мобильных паспортов в Харьковской области Украины 29 сентября

Операции украинских сил во многом зависят от терминалов спутникового интернета Starlink Илона Маска, а такие американские компании, как Maxar, фиксируют происходящее на поле боя.

Десятки тысяч коммуникационных устройств в Украине подключены к спутниковой сети американской компании Iridium.

Сеть Starlink компании SpaceX насчитывает порядка трех тысяч спутников; десятки коммерческих спутников ведут съемку российских и украинских войск в Украине.

Напомним, что США обсуждают с Илоном Маском возможность предоставления терминалов Starlink в Иране.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению Маска, Россия скорее нанесет ядерный удар, чем отдаст Крым. РФ подвергается всевозможным санкциям, и терять им уже нечего.