Топ-3 космических тренда 2023: спутниковая связь, покорение Луны и кибербезопасность

В 2023 году околоземную орбиту попытаются монетизировать. Эксперт сделал прогноз о том, куда будет двигаться космическая отрасль в этом году.

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Современная космическая индустрия – это не только научные исследования, но и большой бизнес, а также безопасность. Свой прогноз в этой отрасли для издания Techcrunch сделал Марк Боггет, генеральный директор и соучредитель Seraphim Space, первого в мире зарегистрированного фонда, специализирующегося на космических технологиях.

Мобильная связь и космос

По мнению Боггета, в 2023 году значительно активизируются мобильные операторы, которые начнут предоставлять услуги космической связи. Речь, конечно, не идет об интернете, но экстренные вызовы или СМС вполне реальны. Apple уже заключила контракт с Globalstar, чтобы обеспечить подключение вызова SOS к своему новому iPhone 14, а оператор T-Mobile планирует начать сотрудничество с SpaceX.

[ + – ] Мобильные операторы постараются "выйти в космос" Фото: Getty Images

Монетизация Луны

Так же эксперт считает, что в этом году начнется серьезная коммерциализация Луны. После того, как в 1969 году Нил Армстронг сделал "один маленький шаг для человека, но гигантский скачек для человечества" о нашем спутнике все как-то подзабыли, кроме ученых, конечно же.

Но в этом году, по мнению Боггета, крупные государства, такие как США и Китай сделают все возможное, чтобы вернуться на Луну. Например, SpaceX планирует запустить в апреле первую полностью финансируемую из частных источников лунную миссию для японской компании iSpace. Другие коммерческие компании, такие как Intuitive Machines и Astrobotic, также нацелены на высадку на Луну.

[ + – ] Все больше полетов и миссий на Луну будут коммерческими Фото: Getty

Защита спутников от взлома

Третьим прогнозом на тему трендов в космической области является усилия военных ведущих стран мира по защите своих спутников от взлома. На это повлияло нападение России на Украину и то, что именно благодаря спутниковым данным у ВСУ есть огромное преимущество в разведке и оперативном получении информации от подразделений на фронте.

Такая ситуация очень бесит Россию – "правопреемницу космических технологий СССР", которая ничего не может с этим поделать. Россия даже грозилась сбивать спутники любых стран, через которые нашим военным передаются данные.

[ + – ] Правительства будут вкладывать огромные суммы в киберзащиту от взлома своих спутников

И если атака на спутники кажется пока не более чем угрозой, то попытки взломать их и расшифровать передаваемую информацию, более чем реальны, считает эксперт. В этой связи Боггет считает, что правительства будут выделять огромные суммы на разработку методов защиты спутников в сфере кибербезопасности. Ведь устойчивость спутников к атакам является приоритетом в сегодняшнем почти полностью цифровом мире, утверждает Боггет.