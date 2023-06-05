Армия РФ хочет обзавестись БМП "Манул" с беспилотной башней: что известно о проекте

Новая машина будет основана на предыдущей версии БМП-3, но с использованием ПТРК "Корнет" и более мощным двигателем.

Российский "Курганмашзавод" собирается уже в этом году поставить на поток производство новых БМП "Манул", пишет Defense Express. По сути, это будет усовершенствованный БМП-3, который подвергнут некоторым изменениям.

Инженеры завода заявляют, что "Манул" будет использоваться не только в качестве поддержки пехоты, но и как база для других боевых систем. Например, на БМП хотят установить беспилотную башню с пулеметом калибра 7,62 мм и ПТРК "Корнет".

Так же "Манул" получит более мощный двигатель на 660 лошадиных сил, который перенесут из задней части машины в переднюю. С помощью него БМП может разогнаться до 70 км/ч по шоссе.

Однако все эти заявления еще требуют подтверждения, потому что совсем недавно представители "Курганмашзавода" говорили, что для полной разработки и модификации БМП "Манул" им еще требуется хотя бы три года. С учетом санкций и непонятного состоянии ВПК России все эти заявления не вызывают доверия.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ВС РФ готовятся атаковать Украину новыми дронами "Привет-82": испытания завершены.