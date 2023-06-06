Гарнитура смешанной реальности Apple по цене $3500: что еще показали на WWDC (видео)

Компания провела конференцию для разработчиков, где представила революционную гарнитуру, новый MacBook Air и другие новинки.

На конференции WWDC компания Apple представила свою гарнитуру смешанной реальности, слухи о которой ходили уже несколько лет. Впрочем, это не единственная новинка, которая заинтересует поклонников бренда, о которых в своем материале расскажет Фокус.

Гарнитура Vision Pro

В Apple совместили в одном продукте очки виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), а в итоге получилась гарнитура смешанной реальности (MR), на которую выставлен ценник в огромные $3500. VR-гарнитуры нельзя назвать новинкой, но Apple довела существующую идею до совершенства.

Самая отличительная черта Vision Pro — экран "EyeSight" на передней панели устройства, который показывает глаза и брови человека, если камеры обнаруживают его собеседника, чего нет в конкурирующих устройствах, например в Meta Quest 3. Причем это не настоящие глаза и брови, а своеобразный отрисованный аватар, который используется при онлайнзвонках и встречах. Когда вы используете браузер или смотрите кино, то глаза выглядят закрытыми, давая собеседнику понять, что вы заняты чем-то другим.

Vision Pro управляется с помощью комбинации жестов рук, отслеживания взгляда и голоса. Вы можете использовать свои пальцы, чтобы выбирать и расширять контент, а отслеживание взгляда может видеть, куда вы смотрите.

Vision Pro управляется с помощью движения пальцев Фото: Apple

Apple позиционирует гарнитуру как устройство для развлечений, работы и общения, для чего служат два высококачественных внутренних дисплея с разрешением 4K для каждого глаза. Фильмы и телепередачи могут отображаться на огромных виртуальных телеэкранах, расположенные перед вами. Во время просмотра контента на виртуальном дисплее Vision Pro может автоматически затемнять окружающую комнату. Динамики, встроенные в оголовье Vision Pro, обеспечивают звук Apple Spatial Audio, но использовать привычные AirPods тоже никто не запрещает.

Кроме того, Disney и Apple договорились о контенте, так что все новинки студии будут оптимизироваться для просмотра на Vision Pro. Apple также сотрудничает с Unity, на игровом движке которой разрабатывается множество популярных игр.

В компании утверждают, что продажи их MR-гарнитуры начнутся в начале следующего года.

Гарнитура Vision Pro позволяет работать сразу с несколькими виртуальными экранами Фото: Apple

Большой MacBook Air и мощный чип M2 Ultra

Конечно, одной Vision Pro конференция не ограничилась. Для владельцев Mac, которым нужна максимальная скорость, Apple подготовила свой новый чип M2 Ultra — процессор, который объединяет два чипа M2 Max в один для Mac Studio и новых настольных компьютеров Mac Pro. По сравнению с M1 Ultra, новый M2 Ultra предлагает на 20% более высокую производительность вычислений, на 30% ускорение работы с графикой и на 40% более высокую производительность нейронного движка.

Прорцессор M2 Ultra позволяет работать с графикой на 30% быстрее Фото: Apple

Так же популярный MacBook Air получил дисплей на 15 дюймов объявив о снижении цены на 13-дюймовую модель до $1100. "Большой" MacBook Air на 15 дюймов обойдется в $1300. Он оснащен чипом M2 и обеспечивает до 18 ч автономной работы. Конфигурации могут иметь до 24 ГБ памяти и SSD до 2 ТБ. 15-дюймовая модель имеет толщину 11,5 мм, два порта Thunderbolt и кабельный разъем Magsafe, а также разъем для наушников 3,5 мм. Для общения есть Full-HD камера над дисплеем, 3 микрофона и 6 динамиков с сабвуферами.

MacBook Air получит дисплей 15 дюймов Фото: Apple

Нововведения операционных систем

iOS 17

Все внимание разработчиков так же было обращено на анонсированную iOS 17, бета-версия которой уже доступна для загрузки. Судя по презентации, в будущей iOS вы можете использовать больше фильтров при поиске в своих сообщениях. Также во время звонка будет отображаться полноэкранное фото контакта или Memoji. А если кто-то оставляет голосовое сообщение, вы можете просмотреть его расшифровку в режиме реального времени, чтобы помочь вам отфильтровать вызовы, если вы не узнаете звонящего.

Новая функция безопасности "Check In" отправляет сообщение доверенному контакту, когда вы, например, благополучно возвращаетесь домой после ночной прогулки. Если вам требуется больше времени, чтобы добраться до пункта назначения, вам будет предложено продлить таймер.

Наконец-то отображение фото контактов в iPhone будет на весь экран Фото: Apple

В прошлом году Apple представила функцию iOS, позволяющую копировать фотографии и вставлять их в виде наклеек, а теперь вы можете делать это с видео, чтобы создавать GIF-файлы, которые можно использовать в качестве ответов на сообщения. Все эмодзи теперь также являются стикерами, которыми можно поделиться.

Навигация Apple получит возможность использовать карты в автономном режиме, что полезно при отсутствии связи или малом запасе батареи. Что ж, на один аргумент критики со стороны владельцев Android станет меньше.

Функция Check In позволит меньше беспокоиться о родных Фото: Apple

iPadOS 17

ОС получит больше элементов управления, которые не просто отображают дополнительную информацию, но и имеют больше интерактивных кнопок, с помощью которых вы можете управлять своим умным домом, например. Так же на экране блокировки и появятся несколько таймеров (полезно при приготовлении пищи), а также улучшения функции Stage Manager "следовать за владельцем во время видеозвонков" для селфи-камер iPad.

MacOS Sonoma

ОС получит дополнительные функции виджетов. Появится и новый игровой режим, в котором приоритет отдается графическому процессору для повышения частоты кадров.

PassKey

Сервис паролей со сквозным шифрованием теперь можно будет использовать совместно с другими контактами, и каждый участник может редактировать и обновлять пароли для совместного использования с группой.

Safari

Браузер оснастят функцией усиленной безопасности, включая блокировку окна браузера в режиме приватного просмотра, а также профили для разделения учетных записей, логинов и файлов cookie между рабочим и личным использованием.

WatchOS 10

Операционная система для смарт-часов получит больше виджетов и обновленный компас, который подскажет вам дорогу до ближайшей вышки связи оператора, если вы находитесь в месте с недостаточным сигналом.

iPadOS 17 получит больше виджетов и функций на своем экране Фото: Apple

В Apple особое внимание акцентировали на здоровье пользователей. Приложение Mindfulness будет регистрировать, как вы себя чувствуете и различной цветовой гаммой сигнализировать о ваших эмоциях. В приложении Health будет подсчитываться время проведенное на улице, чтобы следить за молодым поколением и напоминать ему о том, что пора сделать перерыв и отвлечься от гаджетов выйдя на прогулку.

Полная презентация WWDC от Apple

Ранее Фокус писал, что Apple запретила сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT: что произошло.