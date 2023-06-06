Разработан дешевый и мощный аккумулятор: электрокару хватит на 1000 километров

Один из ведущих китайских производителей заявил о разработке технологии, позволяющей производить еще более дешевые и мощные батареи для электромобилей.

Компания Gotion High-Tech Co. недавно презентовала литий-железо-марганцево-фосфатную батарею (LMFP-батарею), способную обеспечить электрокар зарядом, на котором можно проехать 1000 км. До сих пор такую ​​дальность в основном обеспечивали более дорогие никель-кобальтовые батареи, пишет bloomberg.com.

Инженеры из Gotion добавили марганец, чтобы еще больше удешевить литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор, который используется сегодня крупными производителями электромобилей вроде BYD Co. Такая батарея дает возможность снизить стоимость некоторых моделей. Также LFP-батареи являются более мощными и в то же время более компактными, что и сделало их столь популярными. А еще они дешевле в производстве.

Максимальная плотность энергии батарей LFP составляет 190 Втч/кг, а вот новая батарея Gotion достигла показателей в 240 Втч/кг. Это означает, что она может сохранять больше энергии в каждой ячейке, что, в свою очередь, дает возможность снизить вес и уменьшить размер аккумулятора в целом.

Китайская компания Gotion High-Tech заняла восьмое место среди крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей в прошлом году, напоминает издание.

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