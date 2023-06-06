Лазерное оружие, способное уничтожать танки, находится в разработке: что известно

В мире уже существуют лазеры, достаточно мощные для поражения беспилотников, самолетов и ракет, но бронированную технику пробить намного сложнее. Однако, власти Австралии верят в успех проекта и на него выделили $8,74 млн.

Правительство Австралии поручило компании QinetiQ Australia разработать высокоэнергетическое лазерное оружие, способное уничтожать танки на поле боя. Подробности проекта сообщило Министерство обороны страны.

Ведомство подписало с QinetiQ контракт на сумму 12,9 млн австралийских долларов ($8,74 млн), предусматривающий разработку и производство прототипа лазерной системы обороны, которую военные смогут применять в разных боевых условиях. Компания будет работать над проектом совместно с правительственной Группой оборонной науки и технологий (DSTG).

Высокоэнергетические лазеры — одна из передовых новых технологий, в которой военные видят будущее развитие оружейных систем. Идея оружия, которое может поражать несколько целей со скоростью света весьма заманчива, поскольку оно может работать автономно и не требует дорогостоящих боеприпасов, достаточно лишь доступа к электричеству.

Некоторые страны, такие как США, Великобритания, Россия и Китай уже планируют использовать мощные лазеры для борьбы с беспилотниками, ракетами, гиперзвуковым оружием и другими угрозами, преимущественно, воздушными. Как отмечает издание New Atlas, австралийские власти оказались более амбициозными — Министерство обороны в Плане структуры сил на 2020 год указало, что лазерная программа должна дать армии оружие, способное поражать бронетехнику, включая основные боевые танки.

Самым мощным в мире лазерным оружием является система Lockheed Martin, генерирующая луч мощностью 300 кВт. Этого достаточно для уничтожения многих угроз, однако БПЛА, ракеты и самолеты защищены намного хуже танков, имеющих тяжелую многослойную броню. Более мощный лазер означает модернизацию всей системы вооружения, включая источник питания, легированные волоконно-оптические катушки, которые генерируют лазер, фокусирующие линзы, систему наведения, компенсаторы луча и других элементов.

Министерство обороны Австралии подчеркнуло, что QinetiQ является "мировым лидером" в области исследований и технологий в области мощных лазеров. Производственные мощности помогут компании разработать и поставить армии лазерные излучатели для оружия, работающего за счет направленной энергии.

Недавно Россия и Беларусь пригрозили сбивать дроны "совершенным" лазерным оружием. Уже в 2023 году "Научно-технический центр "ЛЭМТ" обещает представить рабочий прототип модуля мощностью 100 КВт.