Казахстан, Армения и Гонконг блокируют платежи РФ за электронику: что случилось

Местные ИТ-компании опасаются подорожания комплектующих и дефицита "железа" для компьютерной инфраструктуры.

У юридических лиц из России возникли большие проблемы с оплатой поставок санкционного оборудования через Армению, Казахстан и Гонконг, сообщает издание Комерсант. Эти страны стали блокировать платежи по товарной номенклатуре за покупку серверов, процессоров и другой важной электронике.

Из-за санкций США ИТ-компаниям России все труднее поддерживать и обновлять компьютерную инфраструктуру, а попытки обойти санкции путем поставок через соседние страны все больше натыкаются на препятствия. От привычных "серых" поставок соседи готовы отказаться из-за боязни попасть под вторичные санкции США – банки отказываются проводить оплату по специальным кодам, которые четко обозначают конкретное оборудование, запрещенное к ввозу в Россию. Ограничения касаются, в том числе любого перевода денег или предоставления услуг подсанкционной РФ.

Сейчас российские компании ищут другие лазейки, например, пытаются ввозить оборудование под альтернативными кодами, чтобы скрыть реальное название товаров. Другой вариант предусматривает закупку через третьи страны полностью готового оборудования, чтобы впоследствии его разбирать на отдельные нужные компоненты. Но это приведет к значительному подорожанию комплектующих, а все затраты будут переложены на потребителя в виде повышения цен на услуги.

Кроме того, если россиянам не удастся быстро найти обходные пути и наладить бесперебойную цепочку поставок комплектующих, то, по оценке экспертов опрошенных изданием, примерно через полгода Россию накроет дефицит компьютерных комплектующих, что, опять же, приведет к значительному подорожанию.

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