Беларусь закупит российские дроны Supercam S150 и S350 на $1 млн: что задумал Лукашенко

Соответствующая заявка на проведение тендерных закупок появилась на портале Минобороны РБ.

Закупленные беспилотники получит в/ч 97085, которая специализируется на использовании беспилотников в вооруженных силах Беларуси, сообщает Militarniy. В условиях "войн дронов" Лукашенко стремится подтянуть свои войска хотя бы до каких-то современных стандартов и оснастить их БПЛА.

Согласно аукционным документам, Беларусь планирует купить полный набор (с комплектом запасных частей, необходимым программным обеспечением и вспомогательным оборудованием) разведывательных БПЛА Supercam S150 и S350. Эти дроны хорошо известны ВСУ – наши герои не раз их сбивали и внимательно изучали.

Лукашенко осматривает российские дроны Supercam Фото: Соцсети

Эти дроны выпускаются российской группой компаний "Беспилотные системы". БПЛА Supercam S150 может управляться оператором на расстоянии в 50 километров, однако в режиме передачи данных в реальном времени дрон работает только на расстоянии в 25 километров. Запас хода беспилотника составляет два часа.

Дрон Supercam S350 – более функциональная модель. Этот БПЛА имеет продолжительность полета в 4,5 часа и может передавать информацию своему оператору на расстоянии до 100 километров.

Оба эти дрона могут использоваться в любое время суток и при любой погоде. Точное количество закупленных российских беспилотников режимом Лукашенко остается засекреченным.

Ранее Фокус писал о том, что РФ и Беларусь грозятся сбивать дроны "совершенным" лазерным оружием: что известно.