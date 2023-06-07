Беларусь закупит российские дроны Supercam S150 и S350 на $1 млн: что задумал Лукашенко
Соответствующая заявка на проведение тендерных закупок появилась на портале Минобороны РБ.
Закупленные беспилотники получит в/ч 97085, которая специализируется на использовании беспилотников в вооруженных силах Беларуси, сообщает Militarniy. В условиях "войн дронов" Лукашенко стремится подтянуть свои войска хотя бы до каких-то современных стандартов и оснастить их БПЛА.
Согласно аукционным документам, Беларусь планирует купить полный набор (с комплектом запасных частей, необходимым программным обеспечением и вспомогательным оборудованием) разведывательных БПЛА Supercam S150 и S350. Эти дроны хорошо известны ВСУ – наши герои не раз их сбивали и внимательно изучали.
Эти дроны выпускаются российской группой компаний "Беспилотные системы". БПЛА Supercam S150 может управляться оператором на расстоянии в 50 километров, однако в режиме передачи данных в реальном времени дрон работает только на расстоянии в 25 километров. Запас хода беспилотника составляет два часа.
Дрон Supercam S350 – более функциональная модель. Этот БПЛА имеет продолжительность полета в 4,5 часа и может передавать информацию своему оператору на расстоянии до 100 километров.
Оба эти дрона могут использоваться в любое время суток и при любой погоде. Точное количество закупленных российских беспилотников режимом Лукашенко остается засекреченным.
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