Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты заглушили связь: подставили даже своих

Местами сигналы пробиваются, что говорит о намеренном подавлении, а не технических повреждениях, уверяют в ОК "Юг".

Россияне глушили связь в оккупированной части Херсонской области перед подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом вв эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает "24 канал".

По ее словам, связь пропала прямо перед самим взрывом, в результате чего многие подразделения ВС РФ оказались затоплены — многим из них даже не сообщили о возможном наводнении. В результате часть оккупационных войск утеряна, либо вынуждена сидеть на крышах в ожидании помощи.

Наталья Гуменюк говорит, что сейчас связь в Херсонской области местами появляется, что говорит именно о подавлении сигналов со стороны россиян, а не повреждениях оборудования. Вероятно, со временем она восстановится, пока же украинские военные могут передавать информацию по другим каналам, а также собирать ее с помощью средств аэроразведки.

6 июня ОК "Юг" сообщило о подрыве российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате началось масштабное затопление южного региона.

В Херсонском облсовете заявили о гумманитарной катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС. По словам зампреда Юрия Соболевского, оккупанты провалили эвакуацию населения из затопленных районов.

Писали также, как бойцы ВСУ дроном передали воду жителям затопленного города Алешки. После прорыва дамбы Каховской ГЭС мама с двумя детьми оказались в ловушке на чердаке дома и просили о помощи, надеясь, что их заметят операторы беспилотника.