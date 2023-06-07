"Кадры из фильма ужасов": в Херсонском облсовете рассказали о гуманитарной катастрофе (фото, видео)

По словам председателя Херсонского облсовета, власти Украины практически не имеют доступа к оккупированной части затопленных территорий. Чиновник призвал международные организации вмешаться с гуманитарными миссиями по спасению людей.

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Гуманитарное состояние на левобережной части Херсонской области после подрыва дамбы на Каховской ГЭС остается крайне тяжелым. Об этом 7 июня сообщил в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По словам Соболевского, трогательные картинки, снятые оккупантами для российских СМИ являются "исполючительно пропагандистской картинкой".

"Эвакуационный комплекс мер со стороны оккупантов провален. Никто на самом деле и не занимался вопросом спасения людей. Все те съемки щемящих сюжетов – исключительно пропагандистская картинка. То, что там происходит — будто картинки фильма ужасов", — пишет он.

По словам Соболевского, власти области получили много обращений от людей с просьбой о спасении, при этом обращения отправлялись еще в тот момент, когда в области была хоть какая-то связь, ради которой местные жители забирались на крыши собственных домов.

"Эвакуация оккупационными властями не происходит. Комендантский час не отменен. Российские военные препятствуют гражданским лицам спасать друг друга. Есть случаи, когда у волонтеров просят деньги за пропуск на затопленные территории и возможность своими лодками добраться до людей и спасти их", — отмечает председатель Херсонского облсовета.

В связи с тем, что власти Украины практически не имеют доступа к затопленным территориям, которые находятся под оккупацией армии РФ, чиновник призвал международные организации вмешаться с гуманитарными миссиями по спасению людей.

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС, который был произведен 6 июня российскими оккупантами привел к сильным подтоплениям в Херсоне и области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ специально заминировали и подорвали Каховскую ГЭС.

По информации ООН, в результате разрушения дамбы на Каховском водохранилище как минимум 16 000 человек уже потеряли свои дома.