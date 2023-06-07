"Кадри з фільму жахів": у Херсонській облраді розповіли про гуманітарну катастрофу (фото, відео)

За словами голови Херсонської облради, влада України практично не має доступу до окупованої частини затоплених територій. Чиновник закликав міжнародні організації втрутитися з гуманітарними місіями для порятунку людей.

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Гуманітарний стан на лівобережній частині Херсонської області після підриву греблі на Каховській ГЕС залишається дуже важким. Про це 7 червня повідомив у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За словами Соболевського, зворушливі картинки, зняті окупантами для російських ЗМІ, є "виконавчо пропагандистською картинкою".

"Евакуаційний комплекс заходів з боку окупантів провалений. Ніхто насправді і не опікувався питанням порятунку людей. Всі ті зйомки щемливих сюжетів — виключно пропагандистська картинка. Те, що насправді там відбувається — ніби картинки фільму жахів", — пише він.

За словами Соболевського, влада області отримала багато звернень від людей з проханням про порятунок, при цьому звернення відправлялися ще в той момент, коли в області був хоч якийсь зв'язок, заради якого місцеві жителі забиралися на дахи власних будинків.

"Евакуація окупаційною владою не відбувається. Комендантська година не відмінена. Російські військові перешкоджають цивільним рятувати один одного. Є випадки, коли у волонтерів просять гроші за пропуск на затоплені території і можливість своїми човнами дістатися до людей і врятувати їх", — зазначає голова Херсонського. облради.

У зв'язку з тим, що влада України практично не має доступу до затоплених територій, що знаходяться під окупацією армії РФ, чиновник закликав міжнародні організації втрутитися з гуманітарними місіями щодо порятунку людей.

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС, який був зроблений 6 червня російськими окупантами, призвів до сильних підтоплень у Херсоні та області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ спеціально замінували та підірвали Каховську ГЕС.

За інформацією ООН, внаслідок руйнування греблі на Каховському водосховищі щонайменше 16 000 людей уже втратили свої будинки.