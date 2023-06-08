"Лучше наших в разы": в РФ пожаловались на канадскую систему против дронов (фото, видео)

По словам полковника Александра Ходаковского, современные технологии на службе ВСУ вызывают у россиян тревогу.

Российские военные захватили канадский комплекс для выявления дронов и их операторов. Об этом в Telegram заявил полковник Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) по так называемой "ДНР".

По его словам, оборудование может определять координаты летательных аппаратов и точки, где находятся операторы, управляющие ими. Это позволяет нанести точный удар огневыми средствами по позициям аэроразведчиков, ликвидировав их. Наличие таких технологий у ВСУ вызывает "тревогу" у российских специалистов, поскольку их качество гораздо лучше того, что есть у самих оккупантов, называющих себя "второй армией мира".

"Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы", — пожаловался Александр Ходаковский.

Комплекс SkyEye

Как предполагает российский Телеграм-канал "Месть доброй воли", речь идет о комплексе SkyEye от компании SkyScope с дальностью действия до 23 км. Он оснащен 8 секторными антеннами и определяет типы обнаруженных беспилотников с помощью базы данных сигналов (включает более 220 известных моделей) или искусственного интеллекта, анализируя частоты вплоть до 6 ГГц. Затем ПО раскрывает известные протоколы на наличие информации о координатах БПЛА и оператора, передавая ее на пульты (смартфон, компьютер, ноутбук). К SkyEye опционально подключается блок создания всенаправленных помех SkyGuard с дальностью 3 км.

На своем сайте SkyCope пишет, что комплекс SkyEye весит всего 9,5 кг, легко перемещается с места на место, а время развертывания занимает около 5 мин. Дальность поиска дронов можно регулировать, устройство может работать автономно и предупреждать о найденных объектах, отслеживая 60 БПЛА одновременно.

Недавно украинская компания "КОРТ" представила антидроновый комплекс "Хмара". Он предназначен для подавления спутниковых сигналов, которые позволяют БПЛА ориентироваться в пространстве.