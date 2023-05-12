Военные стартапы Украины: что известно о дроне "Гор" и средстве РЭБ "Хмара" (фото)

По словам Министра цифровой трансформации Украины, сейчас государство старается поддержать стартапы, разрабатывающие технику для ВПК.

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За последний год цели и задачи проекта Дія.City значительно изменились и теперь направлены на военные технологии и оборонные инновации, сообщил Федоров в своем телеграм-канале. Основной фокус — максимальное привлечение и поддержка defense-tech компаний. Тех, что создают технологии победы — дроны, системы безопасности, тепловизоры и тому подобное.

Среди самых интересных и многообещающих можно отметить компанию Airlogix, которая разработала свой разведывательный дрон "Гор". Этот БПЛА может преодолеть расстояние в 40 кv, что позволит ему выявлять вражескую артиллерию малой и средней дальности. Конечно, беспилотник сможет обнаружить и РЭБ противника, чтобы наши герои могли их уничтожить и успешно атаковать оккупантов с помощью ударных беспилотников.

БПЛА "Гор" служит для разветки и наведения на цели Фото: Соцсети

Сам дрон может подняться в небо на высоту более 3,5 кv. Стоимость аппарата составляет в среднем $250 тыс. и компания уже отгрузила в ВСУ почти 30 этих БПЛА.

Еще одной интересной разработкой являются РЭБ системы от компании "КОРТ". В частности антидроновый комплекс "Хмара". Он осуществляет подавление приемников спутниковых навигационных сигналов БПЛА и те не могут ориентироваться в пространстве, а значит срывают свою боевую миссию.

РЭБ "Хмара" глушит беспилотники на высоте окло 50 метров Фото: Соцсети

Самое главное, что специальная форма помехи не позволяет дрону отличить помеху от РЭБ от помех природного характера, а значит РЭБ "Хмара" не может быть обнаружена вражеским оператором дрона. Дальность действия комплекса "Хмара" — до 30 км (против БПЛА на высоте 50 м). Это средство РЭБ можно установить на стационарных объектах или на автомобиль. ​​

Ранее Фокус рассказывал, что стало известно, когда дроны Teal 2 прибудут в Украину: характеристики БПЛА.