Військові стартапи України: що відомо про дрон "Гор" та засіб РЕБ "Хмара" (фото)

За словами Міністра цифрової трансформації України, зараз держава намагається підтримати стартапи, які розробляють техніку для ВПК.

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За останній рік цілі та завдання проєкта Дія.City значно змінилися і тепер спрямовані на військові технології та оборонні інновації, повідомив Федоров у своєму телеграм-каналі. Основний фокус – максимальне залучення та підтримка defense-tech компаній. Тих, що створюють технології перемоги — дрони, системи безпеки, тепловізори тощо.

Серед найцікавіших та багатообіцяючих можна відзначити компанію Airlogix, яка розробила свій розвідувальний дрон "Гор". Цей БПЛА може подолати відстань 40 км, що дозволить йому виявляти ворожу артилерію малої та середньої дальності. Звичайно, безпілотник зможе виявити й РЕБ супротивника, щоб наші герої могли їх знищити та успішно атакувати окупантів за допомогою ударних безпілотників.

БПЛА "Гор" служить для розгалуження та наведення на цілі Фото: Соцмережі

Сам дрон може піднятися на небо на висоту понад 3,5 км. Вартість апарату становить у середньому $250 тис. і компанія вже відвантажила до ЗСУ майже 30 цих БПЛА.

Ще однією цікавою розробкою є РЕБ системи від компанії "КОРТ". Зокрема антидроновий комплекс "Хмара". Він здійснює придушення приймачів супутникових навігаційних сигналів БПЛА і вони не можуть орієнтуватися у просторі, отже зривають свою бойову місію.

РЕБ "Хмара" глушить безпілотники на висоті близько 50 метрів Фото: Соцмережі

Найголовніше, що спеціальна форма перешкоди не дозволяє дрону відрізнити перешкоду від РЕБ від перешкод природного характеру, а отже РЕБ "Хмара" не може бути виявлена ​​ворожим оператором дрону. Дальність дії комплексу "Хмара" — до 30 км (проти БПЛА на висоті 50 м). Цей засіб РЕБ можна встановити на стаціонарні об'єкти чи автомобіль.​​

Раніше Фокус розповідав, що стало відомо, коли дрони Teal 2 прибудуть в Україну : характеристики БПЛА.