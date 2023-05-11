Стало відомо, коли дрони Teal 2 прибудуть до України: характеристики БПЛА (відео)

Компанія Red Cat офіційно домовилася про постачання в Україну одних із найкращих розвідувальних БПЛА у світі.

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Генеральний директор Red Cat Holding Джефф Томпсон заявив, що його компанія відправить для ЗСУ 200 своїх дронів Teal 2 для допомоги у протистоянні російській агресії, йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Red Cat Holding. За словами Томпсона, партія безпілотників прибуде вже у червні.

Фокус багато разів розповідав своїм читачам про ці дивовижні дрони, які оснащені штучним інтелектом, що дозволяє працювати за принципом "свій-чужий" та камерою нічного бачення.

Штучний інтелект від Athena AI допомагає Teal 2 працювати в режимі "свій-чужий" Фото: Athena AI

Також дрон оснащений новим датчиком Hadron 640R від Teledyne FLIR. Це забезпечує бійцям тепловізійне зображення найвищої роздільної здатності для роботи у нічний час. Іншими технологічними партнерами Red Cat для Teal 2 є відомі в сегменті дронів компанії: Athena AI, Reveal Technology та Tomahawk Robotics.

Система Teal 2 може розпізнавати озброєних людей та цивільне населення Фото: Athena AI

Безпілотники Teal 2 відрізняються високою швидкістю, дальністю польоту та стійкістю до перешкод. Якщо говорити відверто, то сьогодні Teal 2 – найкращий малий дрон для розвідки з усіх існуючих у світі.

На думку Red Cat Holding, безпілотники Teal 2 є ідеальним рішенням для України, оскільки вони можуть літати у складних умовах (навіть без GPS)та забезпечувати оперативну розвідку та координацію. Компанія активно співпрацює з НАТО та іншими союзниками України для майбутніх поставок своєї продукції до зони бойових дій для підтримки нашої країни.

Дрон Teal 2 оснащений тепловізором та камерою нічного бачення. Фото: Athena AI

Цікаво, що компанія Teal Drones була заснована у 2015 році 18-річним винахідником Джорджем Матусом, який хотів створити найшвидший і найрозумніший дрон у світі. У 2023 році компанія була придбана Red Cat Holding, яка розширила її асортимент продукції та ринки збуту.

Презентація можливостей Teal 2

Раніше Фокус писав, що "нічний домінатор" дрон Teal 2 може допомогти ЗСУ знищувати російських окупантів.