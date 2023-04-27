"Нічний домінатор": дрон Teal 2 може допомогти ЗСУ знищувати російських окупантів (відео)

Глава компанії Red Cat зустрічався з представниками НАТО, щоб обговорити, як дрони Teal 2 можуть послужити ЗСУ для боротьби з армією загарбників.

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Компанія Red Cat офіційно заявила про початок продажів найкращого у світі дрона для нічних спецоперацій Teal 2, повідомляє sUAS News. Як стверджують розробники, він призначений для "домінування в ночі" й оснащений новітніми технологіями розвідки та спостереження (ISR).

Фокус ближче знайомить читачів із цим, у повному розумінні цього слова, унікальним безпілотником, який, можливо, скоро надійде і на службу ЗСУ, адже компанія вже зустрічалася з представниками НАТО, щоб обговорити це питання.

Що може безпілотник Teal 2

Військовий дрон в який інтегрується роботизоване обладнання та програмне забезпечення для захисту та підтримки бійця на полі бою, оснащений найновішими технологіями в галузі штучного інтелекту, комп'ютерного зору, тепловізійних датчиків та управління польотом.

Teal 2 здатний літати за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби, забезпечуючи високу швидкість, маневровість та стабільність. Він також має високий ступінь захисту від перешкод і кібератак. Teal 2 здатний виконувати різні завдання, такі як розвідка, спостереження, цілевказування і пошук.

Штучний інтелект допомагає дрону розрізняти озброєних та беззбройних людей. Фото: Athena AI

Що унікального в дроні Teal 2

Насамперед ця модель унікальна тим, що над нею працювало відразу кілька провідних світових компаній, які відомі своїми системами для дронів. Саме вони надавши свої інновації, допомогли зробити Teal 2 унікальним.

Наприклад, Athena AI надала для дрона свою власну архітектуру комп'ютерного зору, яка дозволяє швидко відстежувати об'єкти й отримувати докладні дані про них.

Штучний інтелект Athena AI може визначати зброю та різні інші об'єкти та навіть пози людей уночі, а також підтримує маркери визначення "свій-чужий", такі як Cyalume HALOs та ІЧ-маяки.

Athena AI вміє визначити ступінь небезпеки за позою людей. Фото: Athena AI

Teledyne FLIR оснастила Teal 2 своїм новим датчиком Hadron 640R, оптимізованим для нічних операцій. Це компактний модуль подвійної камери з тепловізійним і денним датчиками, який дозволяє дрону бачити у темряві та при слабкому освітленні. Hadron 640R також має функцію стабілізації зображення та можливість перемикатися між режимами бачення.

БПЛА Teal 2 оснащений нічним і термальним "зором". Фото: Red Cat

Від Reveal Technology безпілотник Teal 2 отримав свою систему автоматичного розпізнавання облич (AFR). Це високоточна технологія, яка може розпізнавати обличчя людей на відстані до 300 метрів та порівнювати їх із базою даних. Система AFR може працювати в режимі реального часу та за складних умов освітлення.

Immervision оснастила дрон своїм ширококутним об'єктивом із кутом огляду 220 градусів, який дозволяє дрону отримувати панорамні зображення високої роздільної здатності. Об'єктив також має функцію корекції та адаптації до умов освітлення, що змінюються.

Kinesis UxV полегшує інтеграцію дрону з іншими системами. Фото: Red Cat

Tomahawk Robotics надала розробникам безпілотника свою платформу керування польотом Kinesis UxV. Це універсальне рішення для керування різними типами безпілотних систем за допомогою єдиного інтерфейсу. Kinesis UxV полегшує інтеграцію дрона з іншими системами командування та контролю та підвищує безпеку польоту.

Кому дісталися перші Teal 2

Сьогодні компанія Red Cat оголосила про можливість широкого продажу цього дрона державним структурам різних країн, але, звичайно, на замовлення і без черги 54 цих унікальних БПЛА вже отримала митна та прикордонна служби США.

Так виглядає комплект дрону Teal 2 Фото: Скриншот

Втім, цілком можливо, дуже скоро його зможуть спробувати й наші герої, адже НАТО збирається посприяти тому, щоб цей дрон якнайшвидше став гарною підмогою ЗСУ; у нічних операціях проти окупантів з РФ.

Всі унікальні можливості дрону Teal 2.

Раніше Фокус писав, що Туреччина представила новий дрон-камікадзе KEMANKEŞ: він може прорізати техніку ворога і вибухнути всередині.