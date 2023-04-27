"Ночной доминатор": дрон Teal 2 может помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов (видео)

Глава компании Red Cat встречался с представителями НАТО, чтобы обсудить, как дроны Teal 2 могут послужить ВСУ для борьбы с армией захватчиков.

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Компания Red Cat официально заявила о начале продаж лучшего в мире дрона для ночных спецопераций Teal 2, сообщает sUAS News. Как утверждают разработчики, он предназначен для "доминирования в ночи" и оснащен новейшими технологиями разведки и наблюдения (ISR).

Фокус ближе знакомит читателей с этим, в полном смысле этого слова, уникальным беспилотником, который, вполне возможно, скоро поступит и на службу ВСУ, ведь компания уже встречалась с представителями НАТО, чтобы обсудить этот вопрос.

Что может беспилотник Teal 2

Военный дрон в который интегрируется роботизированное оборудование и программное обеспечение для защиты и поддержки бойца на поле боя, оснащен новейшими технологиями в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, тепловизионных датчиков и управления полетом.

Teal 2 способен летать при любых погодных условиях и в любое время суток, обеспечивая высокую скорость, маневренность и стабильность. Он также имеет высокую степень защиты от помех и кибератак. Teal 2 способен выполнять различные задачи, такие как разведка, наблюдение, целеуказание и поиск.

Искусственный интеллект помогает дрону различать вооруженных и безоружных людей. Фото: Athena AI

Что уникального в дроне Teal 2

Прежде всего, эта модель уникальна тем, что над ней работало сразу несколько ведущих мировых компаний, которые знамениты своими системами для дронов. Именно они предоставив своими инновации, помогли сделать Teal 2 по-своему уникальным.

Например, Athena AI предоставила для дрона свою собственную архитектуру компьютерного зрения, которая позволяет быстро отслеживать объекты и получать подробные данные о них.

Искусственный интеллект Athena AI может определять оружие и различные другие объекты и даже позы людей ночью, а также поддерживает маркеры определения "свой-чужой", такие, как Cyalume HALOs и ИК-маяки.

Athena AI умеет определить степень опасности по позе людей. Фото: Athena AI

Teledyne FLIR оснастила Teal 2 своим новым датчиком Hadron 640R, оптимизированным для ночных операций. Это компактный модуль двойной камеры с тепловизионным и дневным датчиками, который позволяет дрону видеть в темноте и при слабом освещении. Hadron 640R также имеет функцию стабилизации изображения и возможность переключаться между режимами видения.

БПЛА Teal 2 оснащен ночным и термальным "зрением". Фото: Red Cat

От Reveal Technology беспилотник Teal 2 получил свою систему автоматического распознавания лиц (AFR). Это высокоточная технология, которая может распознавать лица людей на расстоянии до 300 метров и сравнивать их с базой данных. Система AFR может работать в режиме реального времени и при сложных условиях освещения.

Immervision оснастила дрон своим широкоугольным объективом с углом обзора 220 градусов, который позволяет дрону получать панорамные изображения высокого разрешения. Объектив также имеет функцию коррекции искажений и адаптации к изменяющимся условиям освещения.

Kinesis UxV облегчает интеграцию дрона с другими системами. Фото: Red Cat

Tomahawk Robotics предоставила разработчикам беспилотника свою платформу управления полетом Kinesis UxV. Это универсальное решение для управления различными типами беспилотных систем с помощью единого интерфейса. Kinesis UxV облегчает интеграцию дрона с другими системами командования и контроля и повышает безопасность полета.

Кому достались первые Teal 2

Сегодня компания Red Cat объявила о возможности широких продаж этого дрона государственным структурам различных стран, но, конечно, по предзаказу и без очереди 54 этих уникальных БПЛА уже получила таможенная и пограничная службы США.

Так выглядит комплект дрона Teal 2 Фото: Скриншот

Впрочем, вполне возможно, очень скоро его смогут попробовать и наши герои, ведь НАТО собирается посодействовать в том, чтобы этот дрон как можно скорее стал хорошим подспорьем ВСУ; в ночных операциях против оккупантов из РФ.

Все уникальные возможности дрона Teal 2.

Ранее Фокус писал, что Турция представила новый дрон-камикадзе KEMANKEŞ: он может "прорезать" технику врага и взорваться внутри.