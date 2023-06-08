Боевой рекорд: "тайные" дроны взорвали 5 российских танков и БМП за один вылет (видео)

Минцифры хранит в секрете, какие именно беспилотники атаковали оккупантов, обещая раскрыть эту информацию только после победы Украины в войне.

Украинские военные с помощью новых бомбардировщиков из "Армии дронов" установили боевой рекорд по уничтожению российской техники на Запорожском направлении. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров поделился видеозаписью ударов в Telegram.

По его данным, за один вылет БПЛА поразили три танка, две боевых машины пехоты (БМП) и склад с боеприпасами оккупантов. Михаил Федоров не раскрыл, какие именно дроны нанесли такие потери ВС РФ, однако, судя по видео, они оснащены тепловизорами и сбрасывают кумулятивные боеприпасы, позволяющие пробивать толстую броню.

"Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", — подчеркнул вице-премьер.

"Армия дронов" — это совместный проект Генерального штаба ВСУ и Министерства цифровой трансформации Украины, которое возглавляет Михаил Федоров. Он предусматривает массовую закупку беспилотников для армии, их обслуживание и ремонт, а также обучение операторов.

Ранее писали о дроне ВСУ, который поразил 30 единиц российской техники. Беспилотник с позывным "Пылающий Швайнокарась" совершил много успешных вылетов, но во время последнего был сбит россиянами из стрелкового оружия. Напоследок он успешно поразил танк оккупантов и боевую машину десанта.

В мае появилась видеозапись, как дроны ВСУ уничтожили сразу три танка россиян на Донбассе. Подразделение "Очі відплати" 59-й отдельной мотопехотной бригады заметили Т-80БВ и Т-72А, подорвавшиеся на минах в 10 км от Донецка. Оккупанты пытались эвакуировать поврежденные танки, но дроны забросали их гранатами, попутно атаковав еще один Т-72А.