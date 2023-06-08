Кибератака в поддержку ВСУ: хакеры взломали сайты российских компаний

Хакеры опубликовали на российских сайтах текст с информацией о том, кто на самом деле начал войну, а также о приближающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Несколько российских веб-сайтов были взломаны хакерами, которые разместили баннеры в поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает украинская группировка хакеров RUH8.

Один из сайтов, который пострадал от рук хакеров, — портал АО "Инфотел". Это московский провайдер, отвечающий за взаимодействие Центробанка России с другими юридическими лицами в России (банки, интернет-магазины, кредитные организации и т.п.).

Из-за масштабной кибератаки, основные банки России и кредитные организации по всей стране столкнулись с проблемами доступа к банковским системам, в результате чего возникли серьезные проблемы с проведением платежей. Также сообщается о возможных перебоях со связью в Москве.

Кроме того, был взломан и сайт Московского Двора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На сайте монастыря было размещено аналогичное "благословение контрнаступления", которое ранее появилось на сайте патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Кроме того, на некоторых других веб-сайтах был опубликован аналогичный контент в поддержку Вооруженных Сил Украины. Этот контент содержит описание того, кто и с какой целью начал войну.

Напомним, что 8 июня стало известно, что в интернете распространяется база с личными данными клиентов крупных сетей России. Очередная утечка исходит от хакера, которые ранее выкладывал персональные данные клиентов "Сбербанка".

Кроме того, хакеры Главного управления разведки Украины взломали систему российского завода "Донвард — Гидравлические системы" в Ижевске. Россияне смогут запустить ПО на локальном уровне примерно через 3 дня, однако восстановление информации займет не менее месяца, при этом вернуть получится только часть данных, поскольку значительная их часть удалена безвозвратно.