"Запустили из Украины": 4 дрона-камикадзе атаковали село под Белгородом, — росСМИ

Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате падения БПЛА один человек получил ранения, а один из дронов якобы атаковал инфраструктурный объект связи.

Днем 8 июня сразу четыре дрона-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области России. Об этом 9 июня стало известно российскому медиа Baza.

Как считают россияне, ударные беспилотники прилетели со стороны села Гробовое Сумской области. В результате взрывов пострадал 67-летний житель Вязового по имени Александр якобы получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.

Об атаке на село Вязовое 8 июня написал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина пас скот на окраине села, когда БПЛА начали "неконтролируемо падать". Россиянин получил осколочные ранения верхних, нижних конечностей и грудной клетки, но самостоятельно добрался до районной больницы в поселке Красная Яруга.

"В селе Староселье атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", — добавил Вячеслав Гладков в Telegram.

В конце мая неизвестные беспилотники забросали Белгородскую область бомбами и вызвали значительные повреждения разрушения. Как рассказал губернатор, в ночь на 24 мая дрон сбросил на дорогу взрывное устройство, которое повредило легковой автомобиль, водитель не пострадал. По данным СМИ, инцидент произошел в самом центре города рядом с железнодорожным вокзалом.

Ночью 27 мая беспилотник атаковал здание МВД в поселке Майский Белгородской области. Той же ночью беспилотник сбросил два снаряда на ТЭЦ в Белгороде.