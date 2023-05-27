Беспилотник атаковал здание МВД в Белгородской области, — росСМИ (видео)

Одни источники уверяют, что дрон упал и взорвался, а другие, что сбросил взрывное устройство.

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В ночь на 27 мая беспилотник атаковал здание министерства внутренних дел России в поселке Майский Белгородской области. Об этом сообщило российское медиа SHOT, ссылаясь на информацию от очевидцев.

По предварительным данным SHOT, неизвестный дрон сбросил взрывное устройство на здание отдела МВД РФ по вопросам миграции. А вот медиа Mash пишет, будто около 23 часов украинский БПЛА "упал" на улице Садовой, в результате чего поврежден фасад здания.

Точных сведений о повреждениях и пострадавших пока нет, на месте работают экстренные службы. Губернатор Белгородской области пока не прокомментировал происшествие. Baza пишет, что этой же ночью дрон сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. По предварительным данным никто не пострадал.

Ранее писали, что после взрыва в поселке Майский силовики перекрыли улицу. Очевидцы сообщили о падении неизвестного беспилотника. Кроме того, некоторые заметили над поселком еще один дрон неизвестного происхождения.

24 мая сообщалось, что беспилотники сбросили взрывные устройства на дорогу в Белгороде. Один автомобиль наехал на "бомбу" и получил значительные повреждения, водитель остался жив. Через несколько часов дроны сбросили взрывчатку в поселке Борисовка неподалеку от Белгорода, взрыв повредил здания Центра молодежных инициатив и пенсионного фонда.

25 мая беспилотник устроил бомбардировку зданию "Газпрома" в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате взрыва боеприпаса поврежден фасад и кровля, а также выбиты стекла.