Под Белгородом раздался взрыв: соцсети сообщают об атаке БПЛА (фото, видео)

В местных пабликах сообщают, что после взрыва улицу перекрыли спецслужбы, а над Майским заметили еще один дрон.

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В поселке Майский Белгородского района в РФ вечером 26 мая раздался сильный взрыв. После этого силовики перекрыли одну из улиц. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Жесть Белгород".

"В поселке Майский Белгородского района после громких звуков оцепили территорию на одной из улиц", — говорится в сообщении.

В другом телеграм-канале Белгорода сообщили, что причиной взрыва якобы стал беспилотник, атаковавший одно из административных зданий населенного пункта.

"На месте работают оперативные службы. Предварительно сообщают о падении неизвестного БПЛА", — сообщают администраторы телеграм-канала "Белгородский осведомитель".

По официально неподтвержденной информации, в результате атаки беспилотника в Майском админздание получило повреждения. Также сообщается, что в районе Майского заметили еще один беспилотник. Кому он принадлежит – неизвестно.

Напомним, что 25 мая беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ. В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание: выбиты окна, иссечены фасад и кровля.

Легион "Свобода России" показал видеооперации в Белгородской области. На нем можно увидеть уничтожение вражеского БМП-2 и попытку личного состава мотострелковой роты спрятаться в брошенных домах мирных жителей региона.