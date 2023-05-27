Під Бєлгородом пролунав вибух: соцмережі повідомляють про атаку БПЛА (фото, відео)

У місцевих пабліках повідомляють що після вибуху вулицю перекрили спецслужби, а над Майським помітили ще один дрон.

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У селищі Майський Бєлгородського району ввечері 26 травня пролунав сильний вибух. Після цього силовики перекрили одну з вулиць. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі "Жесть Белгород".

"У селищі Майський Білгородського району після гучних звуків оточили територію на одній із вулиць", — йдеться в повідомленні.

В іншому телеграм-каналі Бєлгорода повідомили, що причиною вибуху нібито став безпілотник, який атакував одну із адміністративних будівель населеного пункту.

"На місці працюють оперативні служби. Попередньо повідомляють про падіння невідомого БПЛА", — повідомляють адміни телеграм-каналу "Белгородский осведомитель".

За поки що офіційно непідтвердженою інформацією, в результаті атаки безпілотника в Майському адмінбудівля зазнала пошкоджень. Також повідомляється, що в районі Майського помітили ще один безпілотник. Кому він належить — невідомо.

Нагадаємо, що 25 травня, безпілотний літальний апарат скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області РФ. Внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю.

Легіон "Свобода Росії" показав відео операції у Бєлгородській області. На ньому можна побачити знищення ворожого БМП-2 та спробу особового складу мотострілецької роти сховатися у покинутих домівках мирних мешканців регіону.