Безпілотник атакував будівлю МВС у Білгородській області, — росЗМІ (відео)

Одні джерела запевняють, що дрон упав і вибухнув, інші, що скинув вибуховий пристрій.

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У ніч проти 27 травня безпілотник атакував будівлю міністерства внутрішніх справ Росії у селищі Майський Бєлгородської області. Про це повідомило російське медіа SHOT, посилаючись на інформацію від очевидців.

За попередніми даними SHOT, невідомий дрон скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу МВС РФ з питань міграції. А ось медіа Mash пише, ніби близько 23 години український БПЛА "упав" на вулиці Садовій, внаслідок чого пошкоджено фасад будівлі.

Точних відомостей про пошкодження та постраждалих поки що немає, на місці працюють екстрені служби. Губернатор Бєлгородської області наразі не прокоментував пригоду. Baza пише, що цієї ж ночі дрон скинув два вибухові пристрої на територію ТЕЦ на Північно-Донецькій вулиці Білгорода. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Раніше писали, що після вибуху у селищі Майський силовики перекрили вулицю. Очевидці повідомили про падіння невідомого безпілотника. Крім того, деякі помітили над селищем ще один дрон невідомого походження.

24 травня повідомлялося, що безпілотники скинули вибухові пристрої на дорогу у Білгороді. Один автомобіль наїхав на "бомбу" та отримав значні пошкодження, водій залишився живим. За кілька годин дрони скинули вибухівку у селищі Борисівка неподалік Бєлгорода, вибух пошкодив будівлі Центру молодіжних ініціатив та пенсійного фонду.

25 травня безпілотник влаштував бомбардування будівлі "Газпрому" у селищі Жовтневий Бєлгородського району. Внаслідок вибуху боєприпасу пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито скло.