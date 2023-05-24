Безпілотники закидали Бєлгород бомбами, підірвано автомобілі, — росЗМІ (фото, відео)

Вибухівка впала на проїжджу частину поряд із заправкою та вокзалом, а ще один удар БПЛА завдали по адміністративних будівлях у селищі Борисівка.

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У ніч проти 24 травня безпілотники атакували Бєлгородську область вибуховими пристроями. Про це повідомляє місцевий губернатор В'ячеслав Гладков та російські медіа.

Як написав у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, близько півночі дрон скинув на дорогу вибуховий пристрій, який детонував і пошкодив легковий автомобіль. Попередньо, жодна людина не постраждала, розбиратися із ситуацією приїхали вибухотехніки та правоохоронці. Пізніше система ППО збила безпілотник над Бєлгородським районом, але не уточнюється, той чи інший.

Як уточнює медіа SHOT, вибух стався в центрі міста — на вулиці Бєлгородського полку, неподалік залізничного вокзалу, за даними Mash — за сто метрів від АЗС. Місцеві жителі повідомили, що чули гучну бавовну, після якої над містом піднявся великий стовп диму. Baza з посиланням на городян повідомляє, що одна з "бомб", скинутих дроном, не вибухнула.

Mash пише, що 24 травня о четвертій годині ранку невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на Центр молодіжних ініціатив у селищі Борисівка Бєлгородської області. Вибух пошкодив фасад будівлі та три автомобілі, припарковані поруч, крім того, вибило шибки в будівлі Пенсійного фонду та відділу судових приставів.

21 травня з'явилася інформація, що бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) провели рейд у Бєлгородській області та просунулися на 10 км углиб Росії. Росіяни повідомили про зіткнення армії з диверсійно-розвідувальними групами.

22 травня повідомляли, що на територію РФ увійшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії". Вони зголосилися створити в демілітаризовану зону в Бєлгородській області.