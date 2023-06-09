В космос запускают группу специальных спутников: будут следить за Россией и Китаем

Аппараты Silent Barker являются первыми в своем роде, которые будут сосредоточены именно на деятельности этих двух стран.

Уже летом США планируют запустить в космос спутники программы Silent Barker, которые будут следить за деятельностью Китая и России в космическом пространстве на фоне растущего напряжения между сверхдержавами, сообщает American Military News. Спутники будут находиться на орбите примерно в 35 тыс. км от Земли.

Космические силы США вместе с Национальным управлением разведки хотят "круглосуточно обнаруживать и отслеживать любые угрозы со стороны двух стран, у которых с США очень непростые отношения", — говорят в Пентагоне. Неизвестно, сколько спутников будет составлять систему Silent Barker, но Космические силы США и NRO заявили, что будут задействованы "несколько космических аппаратов".

Сара Минейро, бывший высокопоставленный сотрудник стратегического подкомитета Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, курирующего космические программы, заявила, что новая спутниковая группа "значительно повысит способность США отслеживать на орбите спутники противника". Кроме того, эти аппараты устранят ограничения наземных датчиков, обеспечивая своевременный 24-часовой сбор данных прямо из космоса. Текущие наземные датчики ограничены расстоянием, географией и погодой, но Silent Barker решает все эти пробелы для американской разведки.

Планы по выводу специальных спутников появились после того, как по меньшей мере 50 сенаторов США получили спутниковые телефоны для использования в чрезвычайных ситуациях. Телефоны были распределены в рамках ряда новых мер безопасности.

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