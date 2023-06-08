РФ пытается заглушить дроны над Москвой, но мешает самолетам из Финляндии и стран Балтии

Пилоты пассажирских самолетов вынуждены использовать альтернативные навигационные системы.

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Усиленные попытки России заглушить сигналы GPS после ряда атак украинских беспилотников вынудили пилотов авиакомпаний, совершающих полеты в Балтийском регионе и над Финляндией, прибегнуть к альтернативным методам навигации, сообщает Bloomberg. В последние дни сигналы GPS на большей части территории Эстонии глушились помехами российских систем РЭБ, сообщило журналистам издания транспортное агентство страны.

Пассажирское воздушное сообщение на границе России становится все более опасным и хотя наземные сигналы все еще работают несмотря на помехи, но пилотом все чаще приходится переходить на другие навигационные спутники. Помехи исходят из Ленинградской области России, сообщило эстонское агентство по защите прав потребителей.

Усиление помех произошло после того, как в последние недели Россия несколько раз подвергалась ударам предположительно украинских беспилотников, включая удар, вызвавшие пожары на нефтеперерабатывающих заводах на юге РФ, и крупнейшую атаку на Москву.

Авиадиспетчерская служба Финляндии сообщила журналистам Bloomberg, что самолеты в стране используют альтернативные системы и что коммерческие рейсы не были прерваны, но такая практика все же вызывает риски для авианавигации.

Ранее Фокус писал о том, что дроны ВСУ все равно долетят до Москвы: что будет, если в РФ отключат навигацию GPS.