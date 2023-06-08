РФ намагається заглушити дрони над Москвою, але заважає літакам із Фінляндії та країн Балтії

Пілоти пасажирських літаків змушені використовувати альтернативні навігаційні системи.

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Посилені спроби Росії заглушити сигнали GPS після низки атак українських безпілотників змусили пілотів авіакомпаній, які здійснюють польоти в Балтійському регіоні та над Фінляндією, вдатися до альтернативних методів навігації, повідомляє Bloomberg. В останні дні сигнали GPS на більшій частині території Естонії глушилися російськими системами РЕБ, повідомило журналістам видання транспортне агентство країни.

Пасажирське повітряне сполучення на кордоні Росії стає дедалі небезпечнішим і хоча наземні сигнали все ще працюють незважаючи на перешкоди, але пілотом все частіше доводиться переходити на інші навігаційні супутники. Перешкоди йдуть із Ленінградської області Росії, повідомило естонське агентство із захисту прав споживачів.

Посилення перешкод відбулося після того, як в останні тижні Росія кілька разів зазнавала ударів, ймовірно, українських безпілотників, включаючи удари, що викликали пожежі на нафтопереробних заводах на півдні РФ, і найбільшу атаку на Москву.

Авіадиспетчерська служба Фінляндії повідомила журналістам Bloomberg, що літаки в країні використовують альтернативні системи й що комерційні рейси не були перервані, але така практика все ж таки викликає ризики для авіанавігації.

Раніше Фокус писав про те, що дрони ЗСУ все одно долетять до Москви: що буде, якщо в РФ відключать GPS навігацію.