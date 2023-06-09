Британию обвиняют в пособничестве Ирану: ученые помогли разработать дроны Shahed-136

В создании двигателей для иранских дронов-камикадзе невольно принимали участие 11 британских университетов, считают расследователи.

Ученые из британских университетов "помогли" иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована в его программе создания дронов-камикадзе, сообщает UAS Vision. Этот интернет-портал ссылается на тщательное журналистское расследование своих коллег из Jewish Chronicle.

Согласно расследованию, не менее 11-ти университетов Великобритании, среди которых известные во всем мире Кембридж и Имперский колледж Лондона, провели 16 исследований технологий касающихся работы двигателей для дронов, которые потом могли использоваться в производстве барражирующих боеприпасов Shahed-136. Все эти исследования финансировались из грантов Тегерана.

Так же специалисты британских университетов вместе с иранскими коллегами испытывали новые системы управления реактивными двигателями, которые потом могли использоваться для производства боевых истребителей в Иране, говорится в статье. Совместные работы проводились и над использованием БПЛА в качестве мобильных базовых станций для расширения диапазона систем связи, испытанием специальных сплавов для военных самолетов и покрытий для улучшения брони.

Любопытно, что среди ведущих университетов, сотрудничающих с Ираном, можно назвать Университет Крэнфилда — научно-исследовательское учреждение, специализирующееся в области науки и аэрокосмической техники, которое является стратегическим партнером Королевских ВВС.

Британские депутаты уже выразили глубокую обеспокоенность выводами, которые сделаны в этом журналистском расследовании, а представитель правительства заявил, что Великобритания "не допустит сотрудничества, которое ставит под угрозу национальную безопасность".

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