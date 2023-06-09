В Британии воруют дорогую технику, чтобы продавать электронику в Россию, — Telegraph

Преступников больше всего интересуют устройства GPS, установленные на современных машинах для сельскохозяйственных работ. В 2023 году количество таких краж выросло на 300%.

В Великобритании преступники крадут сельскохозяйственную технику, чтобы отправлять в Россию дефицитную электронику. Об этом в издании The Telegraph заявил руководитель Национального подразделения по борьбе с сельской преступностью.

Британские правоохранители зафиксировали значительное повышение преступлений в сельской местности в Англии и Уэльсе на 300% в течение первого квартала 2023 года. Раньше по всей стране в среднем угоняли около 70 фермерских машин в месяц, однако в марте количество составило 180 единиц техники. Подобная тенденция наблюдается по всей Европе.

Энди Хаддлстон связывает кражи с войной в Украине, а именно с санкциями, которые действуют в отношении России после полномасштабного вторжения. Современная сельскохозяйственная техника оснащается дорогими портативными устройствами для отслеживания GPS-сигналов, которые помогают фермерам делать карты полей и увеличивать эффективность посевных работ — они чаще всего становятся целями угонщиков.

"Показатели, которые мы видим на данный момент, намного превышают то, что было в прошлом, поэтому, на мой взгляд, ясно, что происходящее в Украине является движущей силой этого явления", — сказал Энди Хаддлстон. — "Всякий раз, когда какая-то страна не может импортировать машины и оборудование, черный рынок процветает".

Крупные производители аграрной техники, такие как John Deere и Lely, прекратили поставлять продукцию в Россию и Беларусь после начала полномасштабной войны в Украине. А в первые дни вторжения российская армия ограбила украинский завод компании John Deere, растащив ценное оборудование. Предполагается, что сейчас преступники отправляют украденную электронику из Великобритании в Восточную Европу, а оттуда ее контрабандой доставляют в Россию и продают местным фермерам.

Страховая компания NFU Mutual в апреле получила огромное количество сообщений о краже GPS — второе по величине за всю ее историю. При этом ущерб от таких преступлений с января по апрель выросла в два раза по сравнению с прошлым годом — более 500 тыс. фунтов стерлингов, или $627 тыс.

Организация призвала британских фермеров особенно тщательно следить за имуществом во время сбора урожая, когда технику часто оставляют в полях на ночь. Специалист организации по сельскохозяйственным вопросам Ребекка Дэвидсон ссылается на данные следствия, согласно которым члены преступных группировок следят за фермерами сами или с помощью дронов, находят технику с GPS и угоняют ее ночью.

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В октябре 2022 года появилась информация, что в российских дронах "Орлан-10" обнаружили камеры Canon, украденные в Швеции. Полгода до того правоохранители фиксировали пропажу техники для видеонаблюдения вдоль автомобильных дорог — всего более 100 единиц.