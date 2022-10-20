Украденные в Швеции камеры видеонаблюдения обнаружили в российских БПЛА, — СМИ

Полиция безопасности страны уверена, что к похищению более 100 камер наблюдения (замена только одной из которых стоит $21 тысячу), причастна Россия.

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Камеры Canon, которые несколько месяцев назад начали пропадать в Швеции из специальных железных корпусов, установленных вдоль автомобильных дорог, обнаружились в российских БПЛА "Орлан-10". Об этом сообщает Aftonbladet.

Техника Canon контролировала скорость проезжающих по трассе автомобилей и была установлена около автобанов на столбах. Но на протяжении полугода в Швеции зафиксировали пропажу не менее 100 камер видеонаблюдения. Неизвестные вытащили технику из железных "коробок", в которых они находились.

А позже идентичные камеры обнаружили в беспилотных летальных аппаратах "Орлан-10", которые находятся сейчас на вооружении у российской армии.

В полиции безопасности Швеции уже заявили, что им известна информация о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.

По словам пресс-секретаря ведомства Фредрика Хультгрен-Фриберга, следователи сейчас не могут информировать общественность о ходе дела и о тех разведданных о причастности РФ к краже камер, которые они получили.

Однако он поделился с прессой данными о том, что наибольшее количество краж камер наблюдения зафиксировали на трассе между Тирпом и Харгсхамном, а также в Уппланде.

К слову, замена каждой камеры, которую украли неизвестные, обойдется местным властям в $21 тысячу.

Напомним, ранее Иран отказался поставить России продвинутые дроны-камикадзе Arash-2. Вместо беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км, Кремль получит от Тегерана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Также Фокус писал о том, где производят дрон "Герань-2" и как его можно обезвредить. После закупки у Иранской Республики россияне нанесли на дроны-камикадзе Shahed-136 маркировку "Герань-2". Беспилотник не управляется оператором, а заградительный огонь является самым эффективным методом уничтожения БПЛА.