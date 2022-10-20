Вкрадені у Швеції камери відеоспостереження виявили в російських БПЛА, — ЗМІ

Поліція безпеки країни впевнена, що до викрадення понад 100 камер спостереження (заміна лише однієї з яких коштує 21 тисячу доларів), причетна Росія.

Related video

Камери Canon, які кілька місяців тому почали пропадати у Швеції зі спеціальних залізниць, встановлених уздовж автомобільних доріг, виявились у російських БПЛА "Орлан-10". Про це повідомляє Aftonbladet.

Техніка Canon контролювала швидкість автомобілів, що проїжджали по трасі, і була встановлена біля автобанів на стовпах. Але протягом пів року у Швеції зафіксували зникнення щонайменше 100 камер відеоспостереження. Невідомі витягли техніку із залізних "коробок", у яких вони перебували.

А пізніше ідентичні камери виявили в безпілотних летальних апаратах "Орлан-10", які зараз перебувають на озброєнні в російської армії.

У поліції безпеки Швеції вже заявили, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах та російськими безпілотниками.

За словами прессекретаря відомства Фредріка Хультгрен-Фріберга, слідчі зараз не можуть інформувати громадськість про хід справи і про розвіддані про причетність РФ до крадіжки камер, які вони отримали.

Однак він поділився з пресою даними про те, що найбільшу кількість крадіжок камер спостереження зафіксували на трасі між Тірпом та Харгсхамном, а також в Уппланді.

До речі, заміна кожної камери, яку вкрали невідомі, коштуватиме місцевій владі $21 тисячу.

Нагадаємо, раніше Іран відмовився поставити Росії просунуті дрони-камікадзе Arash-2. Замість безпілотників, здатних вражати цілі на відстані до 2 тис. км, Кремль отримає від Тегерана ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Також Фокус писав про те, де виробляють дрон "Герань-2" і як його можна знешкодити. Після закупівлі в Іранської Республіки росіяни нанесли на дрони-камікадзе Shahed-136 маркування "Герань-2". Безпілотник не управляється оператором, а загороджувальний вогонь є найефективнішим методом знищення БПЛА.