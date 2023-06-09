Дроны массово атаковали комплексы наблюдения, средства РЭБ и РЭР в России (видео)

Российское оборудование очень мешает украинским войскам действовать рядом с границей, но его эффективно отключили с помощью беспилотников.

Ударные дроны уничтожили системы радиоэлектронной борьбы, разведки и наблюдения в Белгородской и Курской областях России. Об этом сообщили производители беспилотников-камикадзе TORO в Telegram.

По их информации, подразделения СБУ на границе Украины и России получили записи с камер дронов, запущенных "неизвестными патриотами Белгородщины". Им удалось поразить дорогостоящее российское оборудование, в частности комплексы РЭБ и РЭР на высотном здании, а также комплексы наблюдения "Муром" на вышках сотовой связи.

"Это существенно улучшило положение наших войск на границе. Мы благодарны подразделениям, которые воюют внутри страны навоза и СБУ за эффективную работу", — прокомментировали авторы публикации.

Как писали ранее, россияне активно применяют комплексы наблюдения "Муром" на войне в Украине. Устройства, оснащенные высококачественными оптическими и тепловизионными камерами позволяют оккупантам днем и ночью следить за перемещениями украинских войск на расстоянии до 10 км, автономно обнаруживая как живую силу, так и технику.

В мае рота ударных БПЛА "Птицы Мадяра" из 59-й ОМБр с помощью дронов TORO взорвали четыре комплекса "Муром" за пять дней. Операторы признались, что не всегда удается поразить камеру с первого раза, но результат того стоит.

С конца мая российские партизаны ведут бои с регулярной армией РФ в Белгородской области. 8 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что провели рейд в поселок Шебекино, захватив пленных.