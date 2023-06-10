Квантовые компьютеры смогут легко взламывать банки через 10 лет: эксперты бьют тревогу

Уже сейчас хакеры могут воровать банковские данные, чтобы расшифровать их в будущем.

Банк международных расчетов (BIS) признали квантовые компьютеры главной угрозой для банковской системы в ближайшие годы. Об этом специалисты написали в отчете на официальном сайте.

BIS — это международная организация со штаб-квартирой в Швейцарии, которая призвана наладить сотрудничество между центральными банками разных стран и упростить финансовые расчеты между ними. В июне она запустила Project Leap совместно с банками Франции и Германии, чтобы подготовить мир к переходу на квантово-устойчивое шифрование.

Специалисты пришли к выводу, что через 10-15 лет квантовые компьютеры станут достаточно эффективными для взлома существующих систем шифрования, которые защищают финансовые данные и транзакции. С такими технологиями хакерам понадобятся считанные часы или даже минуты, чтобы расшифровать конфиденциальную информацию. Дело в том, что квантовые алгоритмы, в том числе алгоритм Шора, позволяет раскладывать большие числа на простые множители и расшифровывать ключи во много раз быстрее, чем классические полупроводниковые компьютеры.

Пока сложно сказать, когда же квантовые компьютеры станут достаточно мощными и компактными для широкого распространения, однако их существование уже пугает банкиров. Аналитики BIS предполагают, что уже сейчас злоумышленники могут красть ценные данные у банков, чтобы расшифровать их в будущем. На конференции по кибербезопасности RSA Conference эксперты спрогнозировали, что квантовые компьютеры смогут взламывать существующие ключи уже с 2027 года.

Осознавая эти потенциальные риски для своих систем и данных, финансовый сектор должен заблаговременно внедрить надежные технологии квантовой связи и защиты данных. Для этого BIS вместе с партнерами и создал новый проект, в рамках которого уже разрабатывают протоколы шифрования, устойчивые к квантовому взлому. Несколько из них уже протестировали для обмена платежными сообщениями между центральными банками Франции и Германии.

Схема защиты данных от квантового компьютера Фото: Скриншот

Ученые доказали, что новые квантово-устойчивые схемы можно реализовать на практике. Вопрос лишь в том, что удастся сделать быстрее — подходящий компьютер или надежное средство шифрования.

Недавно стало известно о появлении квантового компьютера Zuchongzhi в 180 млн раз мощнее любого суперкомпьютера. Китайская технология может значительно ускорить развитие искусственного интеллекта и других областей науки.