Появился квантовый компьютер, который в 180 млн раз быстрее любого суперкомпьютера

В отличие от других квантовых компьютеров, ему не требуется герметичность при экстремально низких температурах.

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Китайские ученые создали квантовый компьютер, который может выполнять операции с данными в 180 млн раз быстрее, чем современные суперкомпьютеры, сообщает South China Morning Post. Это открытие может иметь огромное значение для развития искусственного интеллекта и других областей науки.

Квантовый компьютер Zuchongzhi, названный в честь древнего теста по математике, использует 66 кубитов — основных элементов квантовых вычислений, которые могут находиться в двух состояниях одновременно. Это позволяет ему обрабатывать огромное количество информации параллельно, в отличие от классических компьютеров, которые работают последовательно.

Команда под руководством Пань Цзянвэя, профессора Университета науки и технологии Китая, провела эксперимент, в котором Zuchongzhi решал задачу поиска определенного элемента в большом наборе данных. Эта задача называется задачей Саймона и является одной из основных проблем в области ИИ.

Zuchongzhi справился с этой задачей за 1,2 с, тогда как самый мощный классический суперкомпьютер потратил бы на это 5 лет, а обычный за 2,5 млрд лет. Авторы исследования заявили, что Zuchongzhi достиг так называемого квантового преимущества — способности квантового компьютера решать задачи, которые недоступны для классических компьютеров.

Задача Саймона, которую решал Zuchongzhi, имеет важное значение для ИИ, так как она связана с поиском закономерностей и анализом данных. По словам профессора Пань Цзянвэя, квантовые компьютеры могут помочь ускорить развитие ИИ и других научных дисциплин, таких как материаловедение, химия, фармакология и оптимизация.

Кстати, одной из главных особенностей квантового компьютера Jiuzhang от других, является то, что ему не требуется герметичность при экстремально низких температурах, и он может стабильно работать дольше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научили квантовый компьютер моделировать человеческое познание: что это дает.