Ученые научили квантовый компьютер моделировать человеческое познание: что это дает

Исследование демонстрирует, как квантовые схемы могут представлять базовое человеческое познание между двумя связанными концепциями.

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Компания IonQ, один из лидеров в области квантовых вычислений, объявила о результатах своих ранних исследований по применению квантовых компьютеров для моделирования человеческого познания, сообщает HPCwire.

На квантовом оборудовании были запущены базовые модели человеческого познания, что открывает путь к возможному развитию улучшенных моделей принятия решений, имитирующих человеческое мышление.

С 1960-х годов когнитивные психологи стремятся понять взаимосвязь между способами постановки вопросов и тем, как человек ответит на них. Концепция квантовой вероятности эффективно описывает некоторые из этих отношений, однако лишь недавно квантовое оборудование достигло такого уровня, при котором можно было бы исследовать и проверять квантовые вероятностные модели.

Исследование IonQ демонстрирует, как квантовые схемы могут представлять базовое человеческое познание между двумя связанными концепциями, классифицируя, как близость одного предложения может повлиять на другое больше, чем если бы они были изолированы. В будущем более сложные схемы потенциально могут привести к лучшим моделям принятия решений, которые можно использовать для прогнозирования результатов выборов, распутывания бессознательных предубеждений или создания все более индивидуализированных рекламных объявлений.

Следует отметить, что компания IonQ активно сотрудничает с Airbus, GE, Dow Chemistry, Hyundai Motors и лабораторией исследований ВВС США, а значит разработки ученых компаний вполне скоро могут обрести реальное воплощение в жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что IBM хочет построить квантовый компьютер на 100 тыс. кубитов: но есть одна проблема.