Вчені навчили квантовий комп'ютер моделювати людське пізнання: що це дає

Дослідження показує, як квантові схеми можуть представляти базове людське пізнання між двома пов'язаними концепціями.

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Компанія IonQ, один із лідерів у галузі квантових обчислень, оголосила про результати своїх ранніх досліджень щодо застосування квантових комп'ютерів для моделювання людського пізнання, повідомляє HPCwire.

На квантовому устаткуванні було запущено базові моделі людського пізнання, що відкриває шлях до можливого розвитку покращених моделей прийняття рішень, що імітують людське мислення.

З 1960-х років когнітивні психологи прагнуть зрозуміти взаємозв'язок між способами постановки питань та тим, як людина відповість на них. Концепція квантової ймовірності ефективно описує деякі з цих відносин, однак лише нещодавно квантове обладнання досягло такого рівня, при якому можна було б досліджувати та перевіряти квантові ймовірнісні моделі.

Дослідження IonQ демонструє, як квантові схеми можуть представляти базове людське пізнання між двома пов'язаними концепціями, класифікуючи, як близькість однієї пропозиції може вплинути на іншу більше, ніж як щоб вони були ізольовані. У майбутньому більш складні схеми потенційно можуть призвести до кращих моделей прийняття рішень, які можна використовувати для прогнозування результатів виборів, розплутування несвідомих упереджень або створення більш індивідуалізованих рекламних оголошень.

Слід зазначити, що компанія IonQ активно співпрацює з Airbus, GE, Dow Chemistry, Hyundai Motors та лабораторією досліджень ВПС США, а значить розробки вчених компанії незабаром можуть набути реального втілення в життя.

Раніше Фокус писав про те, що IBM хоче побудувати квантовий комп'ютер на 100 тис. кубитів: але є одна проблема.