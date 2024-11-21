"Новый мировой рекорд": огромный чип WSE-3 обошел ведущий суперкомпьютер Frontier

Благодаря чипу WSE-3 ученые могут за один день завершить работу по моделированию, на которую суперкомпьютеру на базе GPU понадобилось бы два года.

Компания Cerebras Systems заявила, что один ее чип Wafer Scale Engine (WSE) достиг рекордной производительности, выполнив более 1,1 миллиона шагов в секунду, что в 748 раз быстрее, чем возможно на ведущем в мире суперкомпьютере Frontier. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Согласно заявлению компании, Cerebras также превзошла Anton 3 — ведущий в мире специализированный суперкомпьютер для молекулярной динамики. Anton 3 использует 512 специализированных процессоров и 400 киловатт мощности. Напротив, система Cerebras использует один ускоритель, 7% мощности и превосходит Anton 3 на 20%.

В компании отметили, что существующие суперкомпьютеры были ограничены моделированием материалов на атомном уровне в течение нескольких микросекунд. Прорыв Cerebras и ученых из национальных лабораторий США дает исследователям новый научный инструмент для исследования жизненно важных материалов в миллисекундном масштабе времени.

"Этот новый мировой рекорд означает, что ученые теперь могут каждый день завершать двухгодичную работу по моделированию на основе GPU. Это значительно ускорит темпы инноваций, полученных из молекулярного моделирования", — сказал главный архитектор передовых технологий и соучредитель Cerebras Systems Майкл Джеймс.

Сообщается, что моделирование в длительных временных масштабах позволяет ученым исследовать ранее недоступные явления в широком спектре областей. К примеру, специалисты по материалам могут изучать долгосрочное поведение сложных материалов, исследователи в области фармацевтики могут моделировать сворачивание белков и взаимодействие лекарственных препаратов, а эксперты в области возобновляемой энергетики могут проектировать более эффективные системы хранения энергии.

По данным Forbes, компания Cerebras установила упомянутый рекорд с помощью системы CS-3, которая работает на самом большом и быстром в мире коммерчески доступном процессоре ИИ Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3). В результате ученые теперь могут за один день достичь того, на что ушло два года моделирования на суперкомпьютере на базе GPU.

"Нет ни одного суперкомпьютера на Земле, независимо от размера, который мог бы достичь такой производительности", — подчеркнул соучредитель и генеральный директор компании Эндрю Фельдман.

Напомним, исследователи из Вашингтонского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории использовали суперкомпьютер Summit для моделирования конечной стадии ядерного деления.

Также сообщалось, что машина El Capitan заняла первое место в полугодовом списке Top500 как самый быстрый суперкомпьютер на планете с производительностью 1,742 экзафлопс.