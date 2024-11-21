"Новий світовий рекорд": величезний чип WSE-3 обійшов провідний суперкомп'ютер Frontier

Завдяки чипу WSE-3 вчені можуть за один день завершити роботу з моделювання, на яку суперкомп'ютеру на базі GPU знадобилося б два роки.

Компанія Cerebras Systems заявила, що один її чип Wafer Scale Engine (WSE) досяг рекордної продуктивності, виконавши понад 1,1 мільйона кроків за секунду, що в 748 разів швидше, ніж можливо на провідному у світі суперкомп'ютері Frontier. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Згідно із заявою компанії, Cerebras також перевершила Anton 3 — провідний у світі спеціалізований суперкомп'ютер для молекулярної динаміки. Anton 3 використовує 512 спеціалізованих процесорів і 400 кіловат потужності. Навпаки, система Cerebras використовує один прискорювач, 7% потужності і перевершує Anton 3 на 20%.

У компанії зазначили, що наявні суперкомп'ютери були обмежені моделюванням матеріалів на атомному рівні протягом кількох мікросекунд. Прорив Cerebras і вчених з національних лабораторій США дає дослідникам новий науковий інструмент для дослідження життєво важливих матеріалів у мілісекундному масштабі часу.

"Цей новий світовий рекорд означає, що вчені тепер можуть щодня завершувати дворічну роботу з моделювання на основі GPU. Це значно прискорить темпи інновацій, отриманих з молекулярного моделювання", — сказав головний архітектор передових технологій і співзасновник Cerebras Systems Майкл Джеймс.

Повідомляється, що моделювання в тривалих часових масштабах дає змогу вченим досліджувати раніше недоступні явища в широкому спектрі галузей. Наприклад, фахівці з матеріалів можуть вивчати довгострокову поведінку складних матеріалів, дослідники в галузі фармацевтики можуть моделювати згортання білків і взаємодію лікарських препаратів, а експерти в галузі відновлюваної енергетики можуть проєктувати більш ефективні системи зберігання енергії.

За даними Forbes, компанія Cerebras встановила згаданий рекорд за допомогою системи CS-3, яка працює на найбільшому та найшвидшому у світі комерційно доступному процесорі ШІ Wafer-Scale Engine-3 (WSE-3). У результаті вчені тепер можуть за один день досягти того, на що пішло два роки моделювання на суперкомп'ютері на базі GPU.

"Немає жодного суперкомп'ютера на Землі, незалежно від розміру, який міг би досягти такої продуктивності", — наголосив співзасновник і генеральний директор компанії Ендрю Фельдман.

Нагадаємо, дослідники з Вашингтонського університету і Лос-Аламоської національної лабораторії використовували суперкомп'ютер Summit для моделювання кінцевої стадії ядерного поділу.

Також повідомлялося, що машина El Capitan посіла перше місце в піврічному списку Top500 як найшвидший суперкомп'ютер на планеті з продуктивністю 1,742 екзафлопс.