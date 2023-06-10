В Швейцарии женщина разбила молотком инсталляцию о Путине (видео)

Экологические активисты создали креативную урну для голосования, где бюллетень необходимо засовывать в рот Владимиру Путину. Каждый раз после этого он краснеет и ахает.

В Цюрихе, Швейцария, женщина разбила молотком стекло инсталляции с российским диктатором Владимиром Путиным, с помощью которой проводится голосование за принятие закона в защиту климата. Об этом сообщает местный сайт Watson.

Во вторник фонд, занимающийся защитой климата, установил на главном вокзале Цюриха экранную инсталляцию, на которой Владимир Путин изображен в анимированном виде.

Во рту российского лидера видна прорезь, в которую вставляют конверт для голосования. Если кто-то бросает конверт для голосования, Путин ахает и краснеет.

"В конце концов, он опасается за свои миллионы нефтедолларов, которые он потеряет, если проголосует за закон о защите климата", — пишет экологическое объединение Myclimate, являющееся инициатором голосования.

"В 11 часов утра во вторник женщина пробилась через охрану и ударила молотком по стеклянному стеклу установки", — сказал журналистам генеральный директор Myclimate Стивен Нефф.

Затем она была арестована и доставлена ​​в кантональную полицию службой безопасности. Myclimate возбудил уголовное дело о порче имущества. По предварительным данным, женщина является сторонницей президента России.

"Более 150 человек уже бросили конверты для голосования в рот Путину. Мы также считаем, что это нормально, если было несколько голосов против, мы рады демократическим дебатам, которые могут состояться в Швейцарии", – заявил Нефф.

С завтрашнего дня инсталляцию Путина два дня можно будет увидеть на вокзале в Берне, а затем еще два дня в Женеве. Будет ли принят закон о защите климата, решится 18 июня.

Напомним, 8 июня сообщалось, что в Удмуртии в РФ наказали обратившуюся к президенту России Владимира Путина женщину, обнародовав проблему, которую 35 лет не могут решить местные чиновники.