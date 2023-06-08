"35 лет ходим по болоту": в РФ наказали женщину за обращение к Путину (видео)

Жители Воткинска записали обращение к российскому президенту, а зачитавшая его женщина получила штраф в размере 10 тысяч рублей.

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В Удмуртии в РФ наказали обратившуюся к президенту России Владимира Путина женщину, обнародовав проблему, которую 35 лет не могут решить местные чиновники. Об этом сообщает Baza.

Так, в городе Воткинск еще в марте жители сплотились и записали видеообращение к Путину с просьбой решить проблему с дорогой по улице Колхозной, которую им местные власти обещают отремонтировать уже более 35 лет и заодно заменить старый водопровод.

Видео-жалоба жителей Воткинска попала на глаза местным чиновникам, те обиделись и решили наказать спикершу. Женщину разыскали и оштрафовали на 10 тысяч российских рублей за "несогласованный митинг".

Правда, за россиянку вступились местные активисты из "Народного движения" и обратились в полицию и следственный комитет с требованием проверить законность действий чиновников.

Напомним, что 52-летний житель Томска в РФ обвинен в "дискредитации армии РФ" из-за комментария, который он оставил под постом в соцсети. Он назвал русского генерала Суровикина "генералом отрицательных наступлений".

Ранее в РФ велосипедист из Чебоксар Олег Князев опубликовал в спортивном приложении маршрут в виде надписи "Пут х*йло" с хештегом #НетВойне. За это местный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации.